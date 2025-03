Nella nostra beauty routine dovremmo inserire la pulizia della spazzola per capelli: ecco perché e come farlo con trucchi facili ma infallibili

Fonte: iStock Spazzola per capelli

Sapevate che è molto importante pulire le spazzole per capelli? Sì, dovremmo tenere molto alla loro igiene: questo step è fin troppo spesso sottovalutato, eppure è essenziale per mantenere la cute pulita e per avere i capelli dall’aspetto più sano e splendente. Ma come mai si rende necessaria la pulizia delle spazzole per capelli? Quali sono i metodi e i trucchi per una spazzola praticamente perfetta e ogni quanto dovremmo pulirla? Ecco tutto quello che c’è da sapere, per una beauty routine praticamente impeccabile.

Perché pulire le spazzole per capelli?

Riflettiamo sul nostro gesto quotidiano: naturalmente, non siamo soliti lavare i capelli ogni giorno ed è inoltre un errore pensare di doverlo fare, anche perché in questo modo indeboliremmo la nostra chioma. Sia gli specialisti quanto i parrucchieri sono concordi su un fatto: i capelli non andrebbero lavati più di due o tre volte a settimana, in base alle nostre esigenze, per dare la possibilità al capello di rinforzarsi e diminuire la produzione di sebo.

Questo, tuttavia, significa che i nostri capelli accumulano sporco, come cellule morte, batteri o più in generale sostanze che provengono dall’ambiente esterno (senza dimenticare lo smog, soprattutto se viviamo in grandi città). Sappiamo anche che la spazzola è l’elemento imprescindibile del nostro styling, ma questo significa che spazzolando i capelli è lei ad accumulare qualche residuo di sporco. Ed ecco perché si rende necessario lavarla all’occorrenza.

Questo piccolo trucco, alla fine, ci aiuta ad avere capelli molto più voluminosi e luminosi e ci consente persino di allungare i tempi tra uno shampoo e l’altro. Se poi abbiamo i capelli grassi, è uno step indispensabile per evitare l’accumulo di sporco. Impariamo dunque a rispettare il nostro cuoio capelluto a partire da un’azione semplicissima come il lavaggio della nostra spazzola. Consigliamo di fare subito un check per mettere in pratica i nostri consigli, che sono facilissimi (ma infallibili) e con prodotti che tutti abbiamo in casa.

Come pulire le spazzole per capelli: trucchi e metodi

Pulire le spazzole o i pettini per capelli è in realtà facilissimo: come abbiamo visto, non dobbiamo trascurare o sottovalutare questo piccolo ma importante step per ottenere solo il massimo durante la nostra routine dedicata alla chioma. Ecco, a proposito di routine, dovremmo semplicemente inserire questo passaggio nei nostri momenti dedicati alla bellezza quotidiana.

Gli step

Una pulizia regolare ci permette di allungare la durata della spazzola e di avere una chioma dall’aspetto più sano: per pulirla, dobbiamo prima di tutto eliminare i capelli incastrati tra le setole. Successivamente, riempiamo una bacinella con acqua tiepida e aggiungiamo qualche goccia di sapone neutro o shampoo delicato.

Mescoliamo, dunque, per ottenere una soluzione schiumosa che aiuterà a sciogliere sporco e residui oleosi. Immergiamo la spazzola nella soluzione detergente per alcuni minuti: se la spazzola presenta una base in legno, evitiamo di immergerla completamente per non danneggiare il materiale (vi sveleremo dopo come pulirla al meglio in questo caso, infatti).

Per rimuovere lo sporco tra le setole ed eliminare eventuali residui, possiamo usare uno spazzolino: ora possiamo sciacquarla sotto un getto di acqua tiepida per eliminare ogni traccia di sapone. Tamponiamola con un asciugamano pulito e lasciamola asciugare all’aria aperta, evitando di esporla alle fonti dirette di calore. Altro piccolo tip: non lasciamola asciugare in un ambiente troppo umido.

Qualche trucco in più

Possiamo usare un pettine a denti larghi per rimuovere i capelli e i residui dei prodotti di styling dalla spazzola: infatti, tendono ad accumularsi persino oli, termoprotettori o lacche. Le setole andrebbero strofinate delicatamente e possiamo servirci persino di uno spazzolino dedicato all’attività. Più in generale, dobbiamo ricordare di tenere le nostre spazzole in ammollo per circa venti minuti nella soluzione.

Il metodo con l’aceto di mele

Un altro metodo infallibile per pulire la spazzola per capelli è di preparare una bacinella di acqua calda con 10 ml di aceto di mele non filtrato e mezzo cucchiaino di shampoo. Possiamo dunque immergere la spazzola nella soluzione e attendere circa un’ora. L’aceto di mele è un valido alleato per le pulizie di casa e, sì, persino per le nostre spazzole.

Come pulire la spazzola per capelli in legno?

Le spazzole per capelli in legno sono un’ottima scelta, ma rispetto alle spazzole in plastica richiedono naturalmente delle attenzioni in più durante la pulizia: l’obiettivo è infatti quello di non rovinare il materiale. Ricordiamoci che dobbiamo sempre rimuovere i capelli ogni giorno e poi dedicarci a una pulizia profonda ogni due settimane o una volta al mese. Ci occorre un pettine a denti stretti o delle forbicine per rimuovere i capelli incastrati dalle setole, un panno in microfibra o una spugnetta morbida e naturalmente shampoo delicato o sapone di Marsiglia per creare la soluzione schiumosa. Non possiamo immergere la spazzola di legno in una bacinella, quindi dobbiamo immergere il panno nella soluzione per poi procedere con la pulizia delle setole.

Ogni quanto pulire le spazzole per capelli

Dopo aver pettinato la chioma, dovremmo rimuovere i capelli per evitare l’accumulo e la proliferazione dello sporco. Per quanto riguarda il lavaggio, possiamo anche farlo ogni 15 giorni, ma dipende dalla frequenza d’uso, dal tipo di capello e soprattutto se viene trattato con diversi prodotti. In quest’ultimo caso, è meglio lavare la spazzola una volta a settimana; se invece non usiamo troppi trattamenti per capelli, possiamo limitarci a una volta al mese, ma senza dimenticare di rimuovere i capelli spezzati ogni giorno.

Come conservare la spazzola per capelli

Purtroppo tendiamo a sottovalutare questo passaggio, eppure una spazzola sporca può rendere le nostre chiome spente e farle sporcare più velocemente. Le nostre spazzole per capelli dovrebbero essere conservate in un luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore e da ambienti umidi o esposti alla polvere. È inoltre estremamente importante mantenere al meglio le setole e il manico.