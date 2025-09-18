Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

iStock Offerte beauty da non perdere: le migliori del 18 settembre

Capelli favolosi con piastre e phon scontatissimi, ma anche prodotti top per la chioma, device per la cura del viso e make-up: alcune offerte del giorno su Amazon superano il 70% e ci ricordano che il momento giusto per approfittare degli sconti è proprio questo. Infatti, abbiamo la possibilità di comprare tutto ciò che serve per farci essere favolose spendendo molto meno.

Ad esempio, si può comprare una favolosa piastra professionale per capelli di Faszin con il 71% di sconto: è in titanio, larga e promette un riscaldamento rapido. Clicca il link per vedere il prezzo effettivo.

Tra le altre offerte incredibili vi sono i device per la cura del viso: dal massaggiatore antirughe con tre modalità, a quello di Foreo per la pulizia del viso, sino alla spazzola elettrica. Senza dimenticare prodotti per i capelli e per un make-up eccezionale.

Inoltre, se si sfruttano le spedizioni gratuite e veloci di Amazon Prime, si può ricevere il frutto del nostro shopping in pochissimo tempo. Se non si è iscritti si può utilizzare la prova gratuita di 30 giorni e capire se fa al caso nostro: si avrà accesso anche a film, serie tv, musica, ebook e altro.

Sfrutta la prova gratuita di 30 giorni di Amazon Prime!

Le migliori offerte beauty che trovi il 18 settembre su Amazon

Tutto ciò che serve per la nostra bellezza, per sentirsi ed essere al top, a prezzi fenomenali: facciamo il pieno di offerte e acquistiamo piastre, phon, prodotti per i capelli, dispositivi per il viso e molto altro.

Piastre e phon

Con l’arrivo dell’autunno torna di fondamentale importanza asciugare i capelli: non si può più pensare di lasciare che sia il calore del sole a decidere che styling avremo. Scegliere i dispositivi giusti, però, è importante per mantenere la nostra chioma forte, lucente e bellissima.

E con gli sconti incredibili su piastre e phon possiamo procedere come più preferiamo, scegliendo di sfoggiare una chioma extra liscia, oppure mossa o – ancora – riccia.

Tra gli sconti migliori del giorno c’è quello sulla piastra di Faszin, che viene venduta con un ribasso del 71%. Tante le buone ragioni per non lasciarsela sfuggire: temperatura uniforme, uno styling più semplice, riscaldamento veloce e con ioni negativi che aiutano ad aumentare la lucentezza e la morbidezza, oltre a ridurre l’effetto crespo. Clicca il link per vedere lo sconto pazzesco.

In alternativa, e scontata del 75%, c’è quella di Dekuri: in ceramica a base d’acqua, è larga 42mm. Scorre in maniera semplice, ideale per capelli lunghi e spessi, offre un risultato finale naturale e lucente. Le impostazioni di calore sono 12 e sono regolabili.

Per asciugare i capelli, invece, arriva in nostro aiuto il phon dello stesso brand, che promette un’asciugatura più veloce grazie al fatto che è potente, leggero e ad alta velocità. Silenzioso, emette 200 milioni di ioni negativi e lascia i capelli setosi, sani, naturali e senza l’odioso effetto crespo. Ha 12 modalità e accessori magnetici.

È di Casamaa l’asciugacapelli agli ioni di litio con due velocità e tre impostazioni di calore, per uno styling veloce e perfetto. Ha anche il pulsante dell’aria fredda. Ha due concentratori e un diffusore, che ci permettono di ottenere l’effetto finale che più preferiamo.

Prodotti per capelli

Oltre ai dispositivi giusti, i capelli hanno bisogno anche dei prodotti più corretti per coccolarli: perché selezionare i giusti step per la loro detersione è un passaggio fondamentale per avere un effetto finale proprio come quello che desideriamo.

Tra gli acquisti top, e da fare con sconti super convenienti, c’è la confezione doppia 2 in 1 di shampoo e balsamo di Head & Shoulders: si chiama Classic Clean ed è pensata per cute e capelli liberi al 100% dalla forfora. Un prodotto che promette di mantenere in equilibrio il microbioma della cute. Adatto a tutti e a ogni tipologia di capello.

Aussie Miracle Moist, invece, è un balsamo idratante che rivitalizza e ripara, infuso con olio di noce di macadamia australiana regala una chioma favolosa.

L’Olio di Batana di Nifeishi viene utilizzato per migliorare la circolazione del cuoio capelluto, il che si traduce con apporto di nutrimenti vitali e ossigeno ai follicoli piliferi, andando a sostenere la crescita di capelli nuovi. Un prodotto mai più senza.

Dispositivi per il viso

Anche la pelle del viso vuole essere coccolata, e cosa c’è di meglio dei dispositivi pensati appositamente per loro? Ad esempio, quello di Wugein che è dotato di alcune modalità di radiofrequenza a 45 gradi, da utilizzare in combinazione con un siero o una crema.

Luna Play Smart 2 di Foreo è la coccola di cui abbiamo bisogno, perché non solo è perfetto per la pulizia del viso ma, grazie ai sensori cutanei placcati in oro 24 carati, analizza la nostra pelle e regola intensità e tempi di pulizia. Clicca il link per vedere il prezzo finale.

Kiwi di Foreo, invece, è un aspira punti neri e bianchi professionale e in questo caso viene venduto in coppia con il detergente Luna. Ha una luce antibatterica, inoltre restringe i pori dilatati e ne riduce al massimo la visibilità. Clicca il link per vedere lo sconto.

La spazzola elettrica di TOUCHBeauty ci aiuta contro punti neri e pori ostruiti ed è la soluzione per intervenire su trucco, sebo e impurità. Arriva con tre testine professionali per tutte le esigenze, è portatile e impermeabile.

Make-up

Che si desideri un aspetto naturale, fresco e leggermente abbronzato, oppure che si sogni un trucco che c’è e si vede, la risposta arriva sempre dal make-up. Ci sono tantissimi prodotti di bellezza che possiamo utilizzare e che oggi acquistiamo a un prezzo incredibile.

Come Garnier Ambre Solaire Natural Bronzer: si tratta di gocce viso autoabbronzanti, con attivo abbronzante di origine vegetale, che contengono anche acido ialuronico e acqua di cocco. Arrivano due confezioni e regalano un colorito dorato, omogeneo e naturale.

Per un effetto wow la soluzione ce la offre Super Colour Waterproof Eyeliner di Kiko: scrivente e resistente all’acqua, è a base d’acqua e polimeri, mentre la texture è leggera e scorrevole. Clicca il link per vedere il prezzo finale.

Resta aggiornata sulle migliori offerte, gli sconti e i nuovi trend da provare: iscriviti al nostro canale Telegram dedicato alla bellezza.