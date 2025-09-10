Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

123rf Trattamento per capelli favolosi: la maschera più amata

È amatissima e virale, arriva dal Giappone e promette di coccolare i capelli danneggiati. Stiamo parlando di una maschera favolosa di Shiseido, si chiama Fino Premium Touch ed è il prodotto ideale per tutti i tipi di capelli, che va a riparare le chiome danneggiate mentre aggiunge volume, morbidezza e previene effetto crespo ed elettricità statica.

Insomma: se vogliamo regalare alla nostra chioma un boost di benessere e bellezza Fino di Shiseido è tutto ciò di cui abbiamo bisogno ed è adatta anche per chi non ha troppo tempo essendo molto semplice e veloce da utilizzare.

Il prodotto ideale da inserire nella haircare routine a fine estate, per far tornare i nostri capelli splendenti e sani.

Perché la maschera di Shiseido è la nuova coccola per la nostra chioma

Ci sono prodotti che diventano super popolari e amati, perché la loro efficacia diventa il loro biglietto da visita principale. Un po’ come è accaduto con la maschera per capelli di Shiseido Fino Premium Touch, che promette di agire su tutte le tipologie di chioma andando a riparare quelle danneggiate, ma non solo. Tra le sue caratteristiche vincenti quella di dare maggiore volume e lucentezza, ma anche di permetterci di dire addio all’effetto crespo e all’elettricità statica. Il risultato sono capelli lucenti, sani, bellissimi da vedere.

Quindi la maschera è il trattamento definitivo per chi desidera donare una coccola alla propria chioma, magari proprio dopo l’estate quando viene sottoposta a sole, salsedine, sudore e maggiore calore: tutti elementi che possono un po’ rovinarla.

Tra i suoi aspetti vincenti vi sono gli ingredienti attivi: sono sette e tra questi si possono citare la cheratina idrolizzata, lo squalane e la pappa reale. La sua formulazione è nutriente e promette di andare a riparare in profondità i capelli danneggiati e donare una nuova lucentezza sana.

Inoltre, il suo utilizzo restituisce idratazione per ogni ciocca, ma anche volume e morbidezza: la chioma risulta così più liscia e bella. E, aspetto da non da poco e contro cui cerchiamo sempre di combattere, è formulata per inibire in maniera efficace il crespo e l’elettricità statica.

I capelli risultano bellissimi da vedere e da toccare, sani e lucenti: la maschera quindi è perfetta per chi li ha lisci ma anche per i mossi aggiungendo i giusti prodotti per metterli in piega e rilascia un profumo gustoso. È indicata per chi ha bisogno di donare nuova vita alla propria chioma, perché la vede secca, opaca e danneggiata.

Come usare la maschera di Shiseido

La maschera Fino Premium Touch di Shiseido è facilissima da utilizzare e ci sono due metodi. Il primo è il più classico: basta applicarla con un gradevole massaggio sui capelli lavati e sulle lunghezze (magari dopo aver utilizzato lo shampoo della stessa linea) e lasciarla in posa per qualche minuto. Poi si risciacqua.

C’è anche chi la utilizza per fare impacchi prima dello shampoo: inumiditi con un po’ d’acqua, poi si stende il prodotto e si tiene per circa 30 minuti. Poi si procede con la normale routine di lavaggio.

Un mai più senza per donare alla chioma una coccola e renderla favolosa.

