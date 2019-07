I migliori fondotinta per il corpo per una pelle perfetta

editato in: da

Con l’arrivo dell’estate ci si libera di maniche lunghe e calze. Se per alcune madre natura è stata più che generosa, donando una pelle perfetta, per altre invece si presenta il problema di dover nascondere piccoli difetti come smagliature, lividi, peli incarniti che senza abbronzatura sono più evidenti. Come sempre il mondo del make-up viene in soccorso per permettere a tutte le donne di vivere la stagione con serenità e maggiore sicurezza in se stesse.

Basta un buon fondotinta per il corpo per nascondere piccoli difetti, uniformare la pelle e donarle un bel colorito. Una soluzione di gran lunga migliore rispetto al coprirsi o utilizzare creme autoabbronzanti. Certo non è facile destreggiarsi tra i numerosi prodotti, ma con un pizzico di attenzione e qualche piccolo accorgimento, trovare quello più adatto alla propria pelle e alle proprie esigenze sarà un gioco da ragazze!

Fondotinta corpo Face & Body Mac

Face & Body della Mac è tra i migliori fondotinta corpo, promosso anche da note make-up artist ed influencer del settore. È un fondotinta liquido con una coprenza flessibile da leggera a media e dona alla pelle una lucentezza molto naturale. La formula liquida rende facile l’applicazione del prodotto sul corpo, ottenere un risultato impeccabile è semplice anche per le neofite. Altro vantaggio di questo fondotinta è la sua durata, è infatti long lasting, un ottimo alleato per tutte quelle occasioni in cui non avrai modo o tempo di ritoccare il tuo make-up. Può essere utilizzato anche sul viso, permettendo così un colorito uniforme.

Fondotinta gambe spray Pupa

Pupa propone invece un fondotinta spray pensato esclusivamente per le gambe. Lo spray permette un’applicazione semplice e veloce. Oltre a coprire imperfezioni e discromie della pelle, le gambe appariranno abbronzate. La texture leggera garantisce un veloce assorbimento e cosa ancor più importante una volta asciutta non macchia. In merito alla durata, Pupa garantisce che il colore resta inalterato per tutto il giorno. Alcune make-up artist consigliano di applicare un fissante spray per il make-up, una sicurezza in più per questo prodotto che è comunque long lasting.

Fondotinta corpo Covermark

Covermark Leg Magic Fluid Fondotinta è la soluzione ideale per chi vuole utilizzare un unico fondotinta per corpo e gambe. La formula fluida rende il prodotto facile da stendere. Ha una texture leggera che fa traspirare la pelle e non occlude i pori. Ha un’azione idratante ed è perfetto per qualsiasi tipo di pelle. A differenza degli altri prodotti fin qui proposti è resistente all’acqua e funge anche da solare, proteggendo la pelle dai raggi UVA/UVB. Ciò lo rende un fondotinta ideale per lunghe giornate in spiaggia o in piscina.

Fondotinta per il corpo: consigli utili