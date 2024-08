Fonte: Ansa Primer, il trucco della ginnasta Jordan Chiles per un make - up perfetto alle Olimpiadi

Li stiamo ammirando compiere imprese incredibili, acrobazie che lasciano senza fiato e gesti sportivi che entreranno negli annali dei più belli ed emozionati. Sono gli atleti e le atlete che stanno gareggiando alle Olimpiadi di Parigi 2024, straordinari e inimitabili sportivi arrivati qui da tutto il mondo.

Ma c’è una cosa che – senza dubbio – non è sfuggita: il fatto che il trucco, quando c’è, riesca a essere a prova di pianto e sudore. Come è possibile? Del resto, gli sforzi che compiono sono inimmaginabili, la fatica è tanta, ma il viso di tantissime atlete è perfetto anche dopo aver faticato e lasciato senza fiato. A svelare l’arcano è stata una delle ginnaste americane, Jordan Chiles, che ha spiegato la sua routine di trucco. E un prodotto che potrebbe svoltare la giornata (e la vita) a tutte noi.

Si tratta di un primer che promette di minimizzare pori e imperfezioni e di mantenere il trucco al suo posto per tutta la giornata. In Italia non si trova di quella specifica marca, ma si può optare per formulazioni simili.

Primer, che passione: per un trucco a prova di pianto e sudore

Un prodotto immancabile, capace di rendere la nostra pelle levigata e bellissima, di minimizzare i pori e i segni e di mantenere il trucco a lungo sul nostro viso. No, non è un sogno: perché questo risultato lo si può ottenere utilizzando il primer giusto, proprio come ha rivelato una delle ginnaste del team USA alle Olimpiadi di Parigi 2024, Jordan Chiles.

E se lei usa un prodotto disponibile solo nel suo Paese, noi possiamo virare la nostra attenzione su altre formulazioni e marche che promettono gli stessi risultati.

Come il primer di e.l.f. che è liquido e idratante, per una carnagione liscia e un make – up che resiste al passare delle ore. La sua formulazione è leggera e quindi non appesantisce il trucco, inoltre è adatto a ogni tipologia di pelle: da quella secca a quella grassa. Va applicato prima della base make – up.

Offerta e.l.f primer Liquido e idratante per una pelle liscia e un make-up a lunga tenuta

Dello stesso brand e molto valido è anche il Power grip primer, un prodotto in gel lisciante e che “afferra il trucco” per non farlo smuovere durante la giornata. Non ostruisce i pori e si adatta a ogni pelle e tonalità: va applicato con la punta delle dita e, poi, vanno attesi circa 30 secondi prima di procedere con la base make – up.

e.l.f Power grip primer Formulazione in gel, per ogni pelle e per un effetto lisciante e duraturo

Rimmel London, invece, propone Lasting Matte Primer che è opacizzante e a lunga durata, leggero sulla pelle la lascia liscia e idratata. Il vantaggio? Lo si può usare prima del trucco, ma anche da solo per un look acqua e sapone, ma sfoggiando un incarnato dall’effetto wow.

Offerta Rimmel London Lasting Matte Primer Primer opacizzante da usare da solo oppure come base trucco

Minimizza le rughe sottili e i pori dilatati Studio Perfect Photo – Loving Primer di NYX Professional Studio, un prodotto leggero e sublimante, con un colore tenue che riesce a fondersi con ogni tipologia di incarnato. Si tratta di un primer che prepara la pelle ad accogliere il trucco e a fare in modo che questo abbia lunga tenuta. A prova di pianto e di sudore, mantiene il make – up perfetto per tutto il giorno e quindi è il prodotto adatto per l’estate.

Studio Perfect Photo – Loving Primer di NYX Primer perfetto per accogliere il trucco e mantenerlo nel tempo

Se si vuole un incarnato dall’effetto wow, allora si può optare per un primer correttore come Baby Skin di Maybelline New York. Adatto a correggere le imperfezioni, la sua applicazione è molto facile e va messo prima del fondotinta, ma si può utilizzare anche da solo. Idrata per tutto il giorno, tanto che può essere utilizzato anche senza crema, lascia la pelle liscia e opaca.

Baby Skin di Maybelline New York Primer per la correzione istantanea dei pori

I primer versatili per una routine trucco veloce

Se si desidera un trucco a prova di caldo, sudore e lacrime (proprio come se si dovesse gareggiare alle Olimpiadi di Parigi 2024) c’è un unico prodotto che promette risultati pazzeschi. È di M. Asam e si chiama Magic Finish Summer, si tratta di una mousse 4 in 1 che funziona da primer, fondotinta, correttore e cipria con copertura modulabile. Lascia la pelle perfetta, opaca e attenua segni e rossori per tutto il giorno. Il prodotto per prepararsi velocemente ed essere favolose.

M. Asam - Magic Finish Summer Mousse 4 in 1 che funziona da primer, fondotinta, correttore e cipria

Della stessa marca c’è anche il primer (amatissimo) Magic Finish, trasparente, rende la pelle perfetta e dall’effetto che lascia senza fiato, infatti minimizza imperfezioni, pori e rughe sottili e regalando un effetto liscio e idratato. Si può applicare anche sopra il trucco, miscelato o utilizzarlo per ritocchi.

Un altro prodotto 4 in 1, invece, è Perfection 4 in 1 Glow di Maybelline New York: si tratta di un fondotinta perfezionante che fa da primer, correttore, BB cream e illuminante, per un incarnato perfetto, dal finish luminoso e senza imperfezioni.

Offerta Perfection 4 in 1 Glow di Maybelline New York Prodotto 4 in 1 per un effetto glow e che minimizza i pori

Il primer di Essence, invece, ha il pregio di essere illuminante e colorante, rendendo la pelle morbida e luminosa: si chiama Magic Filter Glow Booster è un prodotto versatile perché ha una leggera azione coprente che gli permette di essere usato da solo anche da chi desidera truccarsi ma con un make – up dall’effetto impalpabile.

Offerta Magic Filter Glow Booster Il primer per un look illuminato ma dall’effetto coprente

