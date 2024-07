Simone Biles, il segreto del suo body con 47mila cristalli

Fonte: Getty Images Simone Biles e il body scintillante simbolo di rinascita

Simone Biles, la ginnasta più decorata della storia, continua a stupire il mondo non solo con le sue incredibili performance che hanno tenuto col fiato sospeso persino Tom Cruise, ma anche con il suo stile unico e, è proprio il caso di dirlo, scintillante. Alle Olimpiadi di Parigi 2024 l’atleta non è passata inosservata neanche per il suo body ricoperto da ben 47.000 cristalli, un’opera d’arte che ha illuminato le pedane dei campionati mondiali e che è diventata un simbolo del suo ritorno trionfale alle competizioni.

Il body non è solo un vezzo estetico, ma simboleggia (come in Hunger Games quando l’abito della presentazione diventava ogni volta l’emblema del coraggio) , la volontà di tornare a gareggiare dopo un periodo difficile fatto di rinunce e di tanta forza di volontà.

Il body di cristalli, non solo un capolavoro di lusso ma anche una storia di rinascita

Il body di Simone Biles è stato disegnato per riflettere non solo la sua forza fisica ma anche la sua eleganza. Ogni cristallo Swarovski applicato al suo body contribuisce a creare un effetto scintillante sotto i riflettori, catturando l’attenzione del pubblico e dei giudici. Questo costume non è solo un’espressione estetica, ma anche un simbolo di rinascita e determinazione: rappresenta infatti la resilienza di Biles dopo il suo ritorno dalle difficoltà psicologiche affrontate alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Dietro il luccichio del suo body, c’è una storia di enorme forza mentale. Simone Biles ha parlato apertamente delle sue battaglie con la salute mentale, diventando una sostenitrice della cura del benessere psicologico degli atleti.

La decisione di Simone Biles di ritirarsi da alcune competizioni alle Olimpiadi di Tokyo per concentrarsi sulla propria salute mentale ha scatenato un dibattito globale sulla pressione e le aspettative sugli atleti d’élite. Il gesto coraggioso e non scontato di Biles ha evidenziato la necessità di riconoscere l’importanza della salute mentale nello sport, al pari della salute fisica.

Simone Biles non è solo un’atleta eccezionale; è un’icona culturale. La scelta di indossare un body così elaborato non è casuale. È una dichiarazione di potenza e glamour che sfida le norme della ginnastica, uno sport dove tradizionalmente la semplicità e la funzionalità prevalgono sull’estetica.

Simone Biles, icona della ginnastica

Simone Biles a 27 anni ha una carriera impressionante con 30 medaglie mondiali e 7 olimpiche, inclusi 4 ori. La sua dedizione alla ginnastica e le sue innovative performance, come il Biles e il Biles II, hanno ridefinito gli standard del suo sport.

Biles ha iniziato a praticare ginnastica a sei anni, età in cui il cervello è particolarmente ricettivo all’apprendimento motorio. La sua etica del lavoro è leggendaria: per raggiungere un livello di automaticità nei movimenti, Simone Biles si allena instancabilmente, con un metodo innovativo, definito chunking, che libera capacità cognitive per altre azioni durante le esibizioni.

Oltre alla pratica tecnica, Biles si concentra su forza, flessibilità, alimentazione, recupero, benessere mentale e riabilitazione, dedicando una parte significativa del suo tempo a questi aspetti fondamentali. La sua forza muscolare, in particolare la capacità di assorbire forze con contrazioni eccentriche, le permette di eseguire atterraggi puliti e stabili.