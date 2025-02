Il body modellante di Amazon è diventato virale su TikTok. E ora è scontato

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Il body modellante di Amazon, divento super virale, ora è in offerta e puoi provarlo anche tu! Capace di scolpire le forme, snellire e definire al meglio la figura, questo capo ha conquistato gli utenti di TikTok.

Scrollando nel social è facile trovare video e post in cui creators oppure persone comuni testano l’efficacia del body modellante, abbinandolo a vari outfit.

Il body Shaperx d’altronde ha tutte le carte in regola per diventare un capo essenziale di qualsiasi armadio: si può sfoggiare in tanti modi diversi, modella la figura, ha materiali e dettagli di qualità, è disponibile in vari colori.

Il prezzo? Super scontato! Lo paghi infatti 31,48 euro, con uno sconto del 5%. L’occasione perfetta per provare un pezzo d’abbigliamento divenuto virale sui social.

A cosa serve il body modellante

Segreto di star e celebrities, il body modellante è un capo intimo che non dovrebbe mai mancare nel tuo armadio. Il motivo? Ti permette di rimodellare la figura in un solo step, regalandoti una silhouette perfetta.

Questo body infatti consente di scolpire il corpo, dal sedere sino a busto, rendendolo elegante. Modella la vita, leviga eventuali rigonfiamenti che possono formarsi sotto il reggiseno e fornisce una compressione solida della pancia.

Il risultato? Dopo aver indossato il body potrai sfoggiare qualsiasi look, dagli abiti attillati alle tute fashion. E tutto senza utilizzare mutande e reggiseno, ma sfruttando il potere di un capo comodissimo e super modellante.

Come scegliere il body modellante

Per scegliere il body modellante è prima di tutto essenziale trovare la taglia giusta. Se è troppo grande infatti tenderà a non modellare, al contrario se è troppo piccolo potrebbe arrotolarsi, creando delle pieghe.

Body contenitivo e modellante Body intimo snellente in vari colori

Punta sulla tua taglia e se non sei sicura provane una in meno. Sfrutta le recensioni e i commenti su Amazon per capire se stai facendo la scelta giusta. Il body Shaperx mette a disposizione una tabella per scoprire facilmente la tua taglia. Per farlo ti basterà misurare busto, vita e fianchi.

In ogni caso ricordati che all’inizio il body modellante potrebbe sembrarti molto piccolo. Non preoccuparti: è normalissimo, perché questo prodotto è progettato con un tessuto elastico, adatto per allargarsi e per abbracciare le forme nei punti giusti.

Come indossare il body modellante

Dopo aver scelto il colore e la taglia del tuo body modellante è arrivato il momento di provarlo! Indossalo sempre dall’alto, facendolo aderire al corpo, e sfoggialo come preferisci.

Questo body sostituisce l’intimo che, dunque, non dovrai indossare. Puoi infilare il tuo intimo modellante sotto i vestiti oppure le tute attillate, per avere una shape perfetta. In alternativa puoi usare il body come un semplice capo d’abbigliamento. Ad esempio su TikTok in tanti sfoggiano questo capo sotto una giacca e un paio di pantaloni, per un look easy, ma chic da utilizzare al lavoro o per un aperitivo.

