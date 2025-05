Gli slip push up per i glutei sono la nuova ossessione di TikTok e su Amazon costano pochissimo

Gli slip push up per i glutei hanno conquistato TikTok e ora puoi trovarli anche su Amazon (a poco prezzo).

Fonte: iStock Photos slip push up per i glutei

Gli slip push up per i glutei sono il trend dell’estate esploso su TikTok e il segreto per avere un lato B modellato con vestitini e pantaloni. La cosa più bella? Su Amazon costano davvero poco!

Diciamoci la verità, tutte prima o poi ci siamo ritrovate a scrollare video e ad invidiare lati B super scolpiti e praticamente perfetti. Sui social però, come ben sappiamo, nulla è mai come sembra.

Il segreto per glutei sodi e alti infatti è…lo slip push up! Un capo alla moda e usatissimo dalle influencer e dai creators. Si tratta, in sostanza, di una guaina snellente in microfibra, che regala pancia piatta e glutei scolpiti.

Il costo? Meno di 30 euro per un capo da indossare in qualsiasi occasione e disponibile in ben quattro colori a seconda delle necessità.

Come funzionano gli slip push up per i glutei

Come funzionano gli slip push up per i glutei? Questa guaina contenitiva, che costa meno di 30 euro, avvolge il punto vita senza stringere, scolpendo al massimo l’addome con un effetto pancia piatta.

Il tessuto traspirante inoltre garantisce il massimo comfort, rendendo questi slip perfetti da indossare tutti i giorni, grazie a resistenza e perfetta vestibilità.

Ma come fanno queste mutande a “sollevare” i glutei e scolpirli? Il principio è lo stesso dei leggings push up. La struttura della guaina infatti definisce la silhouette, donando un effetto sculpt eccellente.

Il design inoltre è senza cuciture, garantendo così discrezione e comfort. Puoi usare gli slip push up sotto una gonna oppure sotto i pantaloncini o un vestito, godendoti il suo effetto modellante e invisibile!

Come indossare gli slip push-up per i glutei

Gli slip push-up per i glutei si possono indossare in tantissime occasioni e…in tutte le stagioni! D’estate infatti la forma di questo intimo modellante permette di evitare che le cosce sfreghino fra di loro, creando irritazioni a causa del sudore.

Per creare una silhouette che sia perfetta non indossare altro sotto gli slip, ma goditi il contatto con un tessuto fresco e traspirante. Per trovare la taglia perfetta basta consultare la tabella che è disponibile su Amazon.

Puoi indossare i tuo slip push up sotto un vestito (anche aderente visto che le cuciture sono invisibili) oppure sotto i tuoi pantaloncini preferiti. Puoi usarli per modellare il lato B quando sfoggi un paio di jeans oppure dei leggings con un top. Insomma, sono super versatili!

L’elastico è morbido e garantisce un sostegno efficace senza causare irritazioni, regalando delicatezza e comfort anche in caso di uso prolungato. La trama modellante permette al capo di adattarsi alla forma del corpo perfettamente, ridisegnando al meglio le forme, con vestibilità massima.

Il tassello anallergico è realizzato con un filato che impedisce la proliferazione dei batteri, mantenendo proprietà anti odore pure dopo aver effettuato numerosi lavaggi. Infine le cuciture, spesso fastidiose, sono ridotte al minimo.

Accessori, capi da avere, ma anche trend e offerte: iscriviti al nostro canale Telegram dedicato alla moda, perché è il posto giusto per farsi ispirare e fare shopping mirato.