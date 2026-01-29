Slip dress anche d’inverno come Rocio Munoz Morales: 12 modelli da comprare subito

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Sensuale senza essere mai scontato, essenziale eppure ricco di personalità, lo slip dress è uno dei capi più versatili che puoi mettere nel tuo guardaroba. Se in passato lo associavamo solamente all’estate, oggi è il protagonista di tantissimi look invernali riuscitissimi. Merito di un layering intelligente e di contrasti ben studiati.

Ce lo dimostra Rocio Munoz Morales che su Instagram è favolosa con indosso uno slip dress da sogno. L’attrice non rinuncia a indossare questo capo anche nella stagione fredda, dimostrando che basta il giusto equilibrio tra leggerezza e struttura per ottenere outfit sofisticati e contemporanei.

D’altronde il bello dello slip dress è che si possono trovare diversi modelli, adatti per occasioni e corporature diverse. Su Amazon le opzioni a disposizione sono davvero tantissime, dagli abiti in raso lunghissimi a quelli con spacchi strategici, passando per le soluzioni con la scollatura sulla schiena e quelle aderenti. Per creare il look ti basterà abbinare blazer, cappotti bear e maglioni oversize, aggiungendo un tocco con gli stivali.

Slip dress con bretelle sottili

Partiamo da uno slip dress in raso che, come quello sfoggiato da Rocio Munoz Morales, conquista per la sua semplicità elegante. Il tessuto fluido scivola sul corpo senza costringere, valorizzando la silhouette in modo naturale e raffinato. È il classico abito passe-partout che si presta a infinite interpretazioni. In inverno diventa estremamente chic se indossato sopra un dolcevita sottile tono su tono, con stivali alti in pelle e un cappotto lungo dal taglio sartoriale. Perfetto sia per il giorno che per una serata informale, è uno di quei capi che non stancano mai.

Abito in raso Fjiaoxingpong Abito in raso con bretelle sottili

Slip dress con scollo a cuore

Audace e femminile, questo slip dress rosso con scollo a cuore è pensato per chi ama distinguersi. Il colore intenso dona carattere all’intero look, mentre la linea morbida mantiene un’eleganza senza tempo. Ideale per cene, eventi oppure occasioni speciali, in inverno può essere smorzato con un blazer oversize o un cappotto nero strutturato. Con collant velati e décolleté o ankle boots, diventa un abito perfetto anche per le serate più fredde.

Abito in raso Zbjzuimei Abito in raso con scollo a cuore

Slip dress aderente con schiena scoperta

Questo modello punta su una sensualità discreta. La vestibilità aderente accompagna le forme senza risultare eccessiva, mentre la schiena scoperta aggiunge un dettaglio sorprendente. È lo slip dress ideale per la sera, soprattutto se abbinato ad una giacca in eco-pelliccia oppure a un cappotto morbido lasciato aperto. In inverno si presta a look sofisticati se completato con stivaletti con tacco e accessori minimal, lasciando che l’abito resti il vero protagonista.

Abito in raso Merokeety Abito in raso con schiena scoperta

Slip dress elegante con spalline sottili e linea fluida

Questo slip dress si distingue per la sua eleganza delicata e la linea scivolata, perfetta per chi ama uno stile pulito e senza eccessi. È un abito che si adatta bene anche a cerimonie ed eventi formali, grazie alla sua versatilità. Nei mesi freddi può essere valorizzato con un cappotto color cammello, guanti in pelle e stivali slanciati. Un capo raffinato, ideale per chi cerca un’eleganza senza tempo.

Abito in raso Generico Abito in raso con spacco

Slip Dress raffinato con scollo all’americana

Minimal, ma curato nei dettagli, questo slip dress è perfetto per chi predilige uno stile sobrio ma moderno. Il dettaglio sul retro aggiunge interesse senza appesantire il design. In inverno può essere trasformato in un outfit da giorno molto attuale indossandolo con un maglione oversize sopra, lasciando intravedere la gonna, e completando il look con stivaletti chunky o anfibi. Un abito che si presta facilmente a look urbani e contemporanei!

Slip Dress da ufficio

Questo modello è pensato per chi desidera uno slip dress adatto anche a contesti professionali o eventi formali. La vestibilità equilibrata e la linea pulita lo rendono estremamente versatile. In inverno può essere indossato con una camicia sotto o un cardigan strutturato, completato da un cappotto lungo e stivali sobri. È la scelta giusta per chi ama uno stile elegante, ma funzionale.

Abito in raso Generico Abito in raso da ufficio

Slip Dress con scollatura sulla schiena

Glamour e femminile, questo slip dress da cocktail è perfetto per le occasioni serali. Il design valorizza la figura senza risultare eccessivo, rendendolo ideale per chi cerca un abito elegante, ma facile da indossare. In inverno può essere abbinato a un cappotto lungo in lana e accessori luminosi, creando un look sofisticato che non passa inosservato. Ottimo anche per feste e cene importanti.

Offerta Abito in raso Mahuaoyixi Abito in raso con ampia scollatura sulla schiena

Slip dress con spalline incrociate

Questo modello si rivolge a chi ama un’estetica più grintosa. Le spalline incrociate e il design off-shoulder danno carattere all’abito, rendendolo perfetto per look moderni e decisi. In inverno funziona benissimo con una giacca di pelle o un blazer maschile, abbinato a stivali texani o biker boots. Un mix ideale tra femminilità e spirito rock.

Abito in raso Gkaopi Abito in raso con spalline incrociate

Slip dress aderente con spalline sottili

Pensato per valorizzare la figura, questo slip dress aderente è elegante e versatile. È perfetto per cerimonie, eventi serali oppure occasioni speciali. Nei mesi freddi puoi renderlo più sofisticato con un cappotto lungo strutturato e accessori minimal. Con stivali a punta o décolleté crea un look raffinato e armonioso.

Slip dress high split

Questo slip dress si distingue per la sua leggerezza e per la linea morbida che lo rende estremamente versatile. Nato come abito estivo, può essere facilmente reinterpretato in chiave invernale con un dolcevita sotto e un cappotto avvolgente sopra. È ideale per chi ama riutilizzare i capi tutto l’anno, giocando con gli abbinamenti.

Slip dress morbido

Generico propone un modello di slip dress sensuale, ma equilibrato, perfetto per chi ama uno stile femminile senza eccessi. La linea morbida lo rende semplice da indossare in tante occasioni e permette di valorizzare la silhouette. In inverno può essere indossato con una stola importante o una giacca strutturata per un look elegante e sofisticato anche nelle serate più fredde.

Slip dress lungo

Questo slip dress lungo rappresenta una variante più ricercata del classico abito sottoveste. Le maniche leggere e la lunghezza importante lo rendono perfetto anche per l’inverno. Abbinato a un cappotto sartoriale e stivali alti, diventa un capo estremamente elegante, ideale per eventi serali o occasioni speciali in cui si vuole puntare su un look raffinato e femminile.

