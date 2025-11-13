Samira Lui e Belen indossano lo stesso vestito, lo slip dress che lascia senza fiato

A pochi giorni di distanza Samira Lui e Belen Rodriguez hanno sfoggiato lo stesso outfit in televisione: l'abito sottoveste ha conquistato davvero tutte

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Samira Lui e Belen Rodriguez

Anche Samira Lui e Belen Rodriguez, così belle e spigliate, hanno ceduto alla moda del momento: quella dello slip dress. L’italo-senegalese e l’argentina hanno indossato in televisione lo stesso vestito a pochi giorni di distanza: la prima a La Ruota della Fortuna, dove affianca ogni sera Gerry Scotti, la seconda a GialappaShow, dove è stata presentatrice per una puntata.

Samira e Belen con lo stesso vestito, il fascino dello slip dress

Lo slip dress è la tendenza del 2025 che ha conquistato anche due showgirl molto amate e trendy come Samira Lui e Belen Rodriguez, che hanno praticamente indossato in tv lo stesso modello di vestito firmato TOPTREND. Un capo molto sensuale, che si adatta bene alla personalità di entrambe. Due interpretazioni diverse ma effetto mozzafiato garantito.

La prima a mostrarlo è stata l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, che ha sfoggiato il pink crystals slip mini dress in una puntata de La Ruota della Fortuna, il game show che ogni sera incolla davanti al piccolo schermo oltre cinque milioni di spettatori. Un abito slip corto in rete elasticizzato color rosa tempestato di cristalli irregolari color argento con gonna a ruota svasata.

Leggero e magnetico, che ha messo ben in mostra il fisico longilineo della soubrette, che a breve convolerà a nozze con il fidanzato storico Luigi Punzo.

Samira Lui ha abbinato all’outfit degli orecchini e un maxi bracciale di De Liguoro: semplici ma al tempo stesso d’effetto, che hanno reso ancora più brillante il look. Uno scintillio abbagliante.

TOPTREND

Più sobria invece la scelta di Belen Rodriguez, che ha preferito puntare tutto sull’abito già di per sé abbagliante: il modello di slip dress è uguale però in tonalità nude. Decolleté ton sur ton e piccoli punti luce ai lobi delle orecchie. La sudamericana ha poi scelto di legare i capelli, un’acconciatura che ama molto perché comoda e pratica.

TOPTREND

La 41enne ha optato per questa mise per condurre una puntata del GialappaShow, il divertente comedy show di Tv 8. Qui il suo incantevole slip dress ha assunto anche i contorni del revenge dress perché Belen ne ha approfittato per prendere in giro l’ex marito Stefano De Martino, con il quale il rapporto è più teso che mai.

TOPTREND

La Rodriguez, bellissima come sempre, ha tirato una frecciatina dietro l’altra, menzionando i presunti ritocchini di Stefano, i tradimenti, e pure le continue sconfitte contro La Ruota della Fortuna. Un comportamento che, secondo i beninformati, avrebbe fatto saltare i nervi a De Martino, stanco dell’atteggiamento dell’ex moglie.

TOPTREND

Lo slip dress è l’abito del momento

Lo slip dress è il capo iconico del 2025: scivola sul corpo come una carezza, aderendo senza costringere e esaltando la silhouette con naturalezza. Minimal per vocazione, ma dall’impatto straordinario, si declina in mille interpretazioni: dai neutri delicati che richiamano il fascino della lingerie, come scelto da Belen Rodriguez e Samira Lui, alle tonalità più vivaci e luminose.

Un capo che sa essere discreto e al contempo irresistibile, pronto a trasformare ogni outfit in un piccolo momento di glamour e raffinatezza. Il più semplice per antonomasia ma anche il più sexy e chic.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!