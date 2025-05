Alleati per ogni look, per farci sentire sempre favolose: i body modellanti sono l capo da avere e - se si vuole - anche da sfoggiare

Comodi, pensati per ottenere la silhouette che desideriamo e gli alleati immancabili nel nostro guardaroba per indossare tutti i capi che si sognano, senza preoccuparsi di quelle giornate in cui ci si sente un po’ più fuori forma. Sono i body modellanti, il segreto invisibile e cool che svolta ogni look.

Vestiti attillati e che avvolgono le forme? Il body è la scelta giusta. Pantaloni fascianti per un’occasione speciale? Grazie a questo capo di abbigliamento invisibile non ci si deve preoccupare.

I modelli sono davvero tanti, per colore, forma, struttura. Ci sono i body modellanti basic, di colore nero (oppure pelle, marrone e bianco), ma anche quelli pensati per chi indossa un abito corto ed effetto seconda pelle e ha la necessità che sia strutturato anche su glutei e cosce, oppure quelli più sensuali con inserti di pizzo.

Dal body modellante virale su TikTok alle altre offerte, per sfoggiare un corpo favoloso, senza paura delle giornate no, quelle in cui ci si sente fuori forma.

Body modellante: il più venduto è in offerta

È virale su TikTok, amatissimo ed è realizzato in tessuto di alta qualità, che risulta leggero ed elastico, aspetti che gli permettono di adattarsi alla perfezione al corpo. È il body modellante di Shaperx, che ha le seguenti caratteristiche vincenti: ha le spalline regolabili, la zona del seno è senza compressione e si adatta a tutte le taglie, il modello hai il perizoma con due gancetti nel cavallo che lo rendono facilissimo da togliere. Promette di mantenere piatta la zona dell’addome e di offrire un leggero supporto al seno. Le recensioni sono davvero tante e il prezzo è favoloso: in offerta si può fare un affare.

Perché utilizzare un body modellante

Le ragioni per usare un body modellante sono tante ma si possono riassumere con due ottimi motivi. Il primo è che ci fa stare bene, nessuno vuole demonizzare il corpo, che è bellissimo in tutte le sue forme, ma a volte abbiamo bisogno di un piccolo aiuto che ci permetta di valorizzarci. E allora il body è l’alleto immancabile per rendere, ciò che è già perfetto così come è, ancora più bello e farci sentire a nostro agio.

L’altro ottimo motivo è che è un capo alla moda, che non deve essere per forza di cose invisibile ma che può essere sfoggiato: e allora va benissimo indossato in maniera visibile, abbinandolo allo stile che più ci piace.

Gli altri modelli basic da provare

In commercio ci sono tanti modelli favolosi e basic di body modellanti, in offerta e adatti per essere portati sotto i vestiti, ma non solo: perché la parte superiore può essere sempre lasciata in vista e abbinarsi con pantaloni e gonne di stili diversi.

Si può essere minimal, oppure scegliere accoppiate più sensuali, si può decidere di indossarli in maniera chic o più sportiva, ma il risultato è sempre quello di farci sentire più a nostro agio anche con outfit più avvolgenti.

Quello di Gotoly ha le spalline regolabili, è in poliestere e spandex senza cuciture, ha grande elasticità, è morbido, traspirante e invisibile. Uno dei suoi aspetti più interessanti è che si adatta al corpo mentre va a comprimere alcune zone, dandogli la forma a clessidra. Alza il seno e glutei, controlla la zona addominale e supporta la schiena. Ha tre ganci nel cavallo ed è in offerta.

È in sconto anche il capo di Digz, in nylon e spandex, non ha cuciture ed è morbido, elastico, traspirante. Oltre a appiattire la pancia, promette di restringere vita e fianchi, mentre la zona del reggiseno è senza compressione e ha le spalline regolabili. Il cavallo presenta due gancetti e il modello è a perizoma.

Body contenitivo, i modelli più particolari in offerta

I modelli di body contenitivi in commercio sono davvero tanti, perché possano essere versatili e adattarsi facilmente ai vari capi di abbigliamento.

Come quello di Tuopuda, con le spalline più strette, pensato per adattarsi a outfit che non siano scollati sulla schiena, oppure quelli che lasciano scoperte le spalle. Progettato senza cuciture, comprime pancia, vita e schiena. Inoltre, ha una bella scollatura a V e racerback sulla schiena, risulta invisibile sotto ogni vestito che si sceglie di indossare. L’alleato di bellezza da portare anche come capo d’abbigliamento abbinandolo nel modo preferito.

Per tutte coloro che, invece, hanno bisogno di un body che agisca anche su glutei e cosce, da portare sotto un mini-dress o un abito lungo ed effetto seconda pelle, la scelta deve ricadere su quello di Shaperx che non solo solleva e modella il petto, ma anche i glutei e la parte superiore della gamba. È senza cuciture, l’area del seno e quella inferiore sono in materiale a rete e traspirante.

I body modellanti più sensuali sono questi

Per chi desidera indossare capi sensuali, ma che al tempo stesso riescano a essere preziosi alleati per rendere ancora più armoniosa la figura, allora l’acquisto più furbo è quello di un body modellante con pizzo.

Niwicee lo propone super elastico con dettagli in pizzo, per modellare la zona del ventre, andando ad avvolgere pancia e schiena. Ha le spalline regolabili, lo scollo a V e i gancetti nel cavallo. È perfetto come biancheria intima ma si può utilizzare abbinandolo a pantaloni eleganti e a una bella gonna, magari come sottogiacca.

In alternativa si può optare per il modello contenitivo di Tuopuda, che promette una pancia piatta, andando a modellare il corpo. Perfetto sotto outfit scollati, grazie al profondo scollo a V è il segreto invisibile da indossare, che non comprime nella zona del seno ma lo abbraccia e si può adattare grazie alle spalline regolabili. I dettagli in pizzo si trovano nella zona del petto e in quella del bikini, dove presenta dei comodi ganci di apertura e chiusura, e lo rendono favoloso ed elegante. E, perché no, lo si può anche sfoggiare come capo di un outfit, magari un mix and match sorprendente e non banale.

