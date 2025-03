L’intimo che diventa invisibile e impalpabile sulla pelle che ti svolta i look

C'è ma non si vede (e non si sente!): sotto t-shirt e abiti attillati, l'intimo perfetto è quello che sparisce e valorizza i tuoi look

Fonte: iStock Intimo invisibile e impalpabile perfetto per la primavera

Con l’arrivo imminente della primavera, è il momento ideale per aggiornare il guardaroba e sperimentare outfit più freschi e versatili. Le variazioni di temperatura rendono indispensabile l’arte del layering, ossia, la sovrapposizione di più strati di abbigliamento da indossare o togliere a seconda della temperatura fluttuante durante la giornata. Per essere sempre comode ma in ordine quando ci si sveste dagli strati più pesanti, è fondamentale indossare dell’abbigliamento intimo invisibile e impalpabile sotto ai tessuti. Non è un caso che negli ultimi anni l’intimo stia vivendo una vera e propria rivoluzione grazie a nuove tecnologie e materiali innovativi, studiati per renderlo sempre più impalpabile e impercettibile sulla pelle.

Materiali all’avanguardia e confort senza compromessi

Il segreto dell’intimo invisibile sta nell’utilizzo di tessuti ultraleggeri e tagli laser che eliminano le cuciture, garantendo una vestibilità senza segni sotto gli abiti. Microfibre di ultima generazione, seta elasticizzata e tessuti a compressione graduata si fondono con il corpo senza stringere o lasciare tracce, creando un effetto seconda pelle. Inoltre, l’evoluzione delle finiture termoadesive ha permesso di sostituire cuciture tradizionali con bordi ultra sottili che non segnano la silhouette. Questo significa poter indossare abiti aderenti o leggeri senza preoccuparsi di linee visibili o fastidi.

Oltre all’aspetto estetico, un altro elemento cruciale dell’intimo invisibile è il comfort. I brand di lingerie stanno puntando su materiali traspiranti e privi di elastici rigidi, che si adattano al corpo e seguono i movimenti naturali senza causare irritazioni o pressioni eccessive.

L’assenza di ferretti nei reggiseni, l’uso di bande elastiche piatte e il design ergonomico dei body e slip modellanti garantiscono un sostegno ottimale senza sacrificare la comodità. Indossare l’intimo giusto può fare davvero la differenza nella quotidianità, permettendo di sentirsi a proprio agio tutto il giorno. Per questo abbiamo selezionato per te i capi di abbigliamento underwear e intimi da avere assolutamente nell’armadio per l’inizio della bella stagione.

Capi di abbigliamento intimi invisibili e impalpabili

Slip senza cuciture

Perfetti per un effetto seconda pelle, gli slip senza cuciture si adattano al corpo senza segnare e offrono un look più femminile senza compromessi sul comfort.

Il modello di Sloggi ZERO Feel 2.0 High waist è perfetto sotto abitini aderenti perché, grazie ai bordi tagliati a vivo e l’innovativo dot-bonding, diventano completamente invisibili sotto i vestiti. Sono in fresca microfibra riciclata superfine certificata GRS e disponibili in tanti colori neutri e pop.

Offerta Sloggi Sloggi ZERO Feel 2.0 High waist

Imbattibili per rapporto quantità prezzo (vedi le numerosissime recensioni!) troviamo il pacco da 5 slip di Voenxe, composti da

90% Polyamide, 10% Elastane. Nude, nero, floreali o leopardati, puoi scegliere la confezione con il mix di colori e fantasie che preferisci!



Offerta Voenxe 5 slip senza cuciture - colori assortiti

Se ai materiali sintetici preferisci sempre il cotone ma non vuoi rinunciare all’effetto slip invisibile, affidati a Cotonella. Le finiture invisibili abbracciano delicatamente il tuo corpo, sostituendo gli elastici tradizionali e riducendo il rischio di irritazioni e sfregamenti. Grazie al tessuto bielastico, il capo si adatta perfettamente al corpo e mantiene la sua forma anche dopo numerosi lavaggi, assicurando al prodotto una lunga durata.

Cotonella Mini Slip Donna Finiture Invisibili - 3 pezzi

Bralette e reggiseni senza ferretto e senza cuciture

Indossare il reggiseno sotto a t-shirt, canotte, abiti o camicette aderenti, è sempre difficile e spesso rischia di rovinare l’intero outfit. Ecco perché oggi esiste una vasta scelta di reggiseni e bralette che sostengono il seno senza bisogno di ferretti, ganci e fastidiose cuciture.

I soft bra della collezione Sloggi ZERO Feel, grazie alla tecnologia Activated Silk, allontana l’umidità per mantenere il comfort e l’asciutto a lungo. Con il 76% Poliammide e il 24% Elastan, sono dotati di imbottiture traspiranti rimovibili per un sostegno forte perfetto per ogni taglia (dalla S alla XXL!) e puoi scegliere tra una vasta gamma di colori.

Sloggi Sloggi ZERO Feel 2.0 Soft bra

Se cerchi un modello senza ferretto e senza cuciture ma non vuoi rinunciare all’effetto push up, scegli il modello di

Manxing, realizzato in nylon e spandex, comodo e morbido da indossare, elasticizzato e molto delicato sulla pelle.

La forma tridimensionale della coppa è sostenuta da una morbida striscia di gelatina di sostegno al posto del tradizionale anello d’acciaio, in modo che il donna reggiseno sia aderente al torace, modellando la forma perfetta del petto. Disponibile in Nero, Beige, Verde, Rosa.

Manxing Reggiseno push up senza cuciture

Hai bisogno di un modello invisibile ma hai un seno abbondante? La soluzione c’è, si tratta del reggiseno Plumpy, pensato per il massimo comfort piuttosto che per un supporto restrittivo. Morbido e comodo, senza fibbie o chiusure che lasciano il segno, con spalline larghe e morbide, questo reggiseno è perfetto per essere indossato tutto il giorno. Il modello offre soluzioni fino a fino a 142 cm di sottoseno.

Plumpy Reggiseno senza cuciture taglie forti

Body e canotte taglio laser

Hai bisogno di una base inviabile per creare i tuoi outfit? Scegli body e canotte senza cuciture e/o a taglio laser.

L’innovativo body ZERO Feel di Sloggi realizzato in microfibra riciclata superfine e certificata GRS ha i bordi tagliati a vivo e una scolatura arrotondata molto contemporanea. L’innovativo dot-bonding lo rendono completamente invisibile sotto i vestiti e non avrai bisogno del reggiseno per indossarlo, è incorporato!

Offerta Sloggi Body invisibile con reggiseno incorporato

Se ai body preferisci le canotte ”invisibili” sotto a qualunque capo d’abbigliamento, scegli le canotte di Golden Lady a taglio laser.

Realizzata in cotone morbido e traspirante, questa canotta garantisce una sensazione di freschezza e comfort a contatto con la pelle, perfetta per tutta la giornata, sia per le stagioni più calde, grazie alla sua traspirabilità, che per quelle più fredde, come strato base sotto altri abiti… Disponibili in bianco, nero e color carne.

Golden Lady Canotta taglio laser

E se, oltre ad essere invisibile, la tua canottiera ti donasse anche un effetto shaping e modellante? La canotta (Scelta Amazon) di Risalti è composta da 88% Poliammide e 12% Elastan altamente elastici, garantisce un sostegno uniforme e una silhouette levigata come un body contenitivo modellante, senza fastidiose cuciture e limitazioni.

Risalti Canotta contenitivo modellante

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram