Perché i collant modellanti ti svolteranno la giornata (e tutti i tuoi look)

Sottovalutarle è stato un errore ma non è troppo tardi per rimediare: ecco quali scegliere per valorizzare le tue curve

Fonte: GettyImages I collant modellanti che ti svoltano l'outfit

Da quando Kim Kardashian è entrata a gamba tesa nel mercato dell’underwear lanciando Skims, la sua linea di intimo modellante pensato per valorizzare le curve di ogni donna, il mondo degli indumenti shaping è passato dall’essere out a cool senza nemmeno il tempo di dire ”curve”.

Troppo a lungo bistrattate perché categorizzate come indumenti ”da nonna”, oggi indumenti come i collant modellanti stanno riscuotendo un nuovo successo sempre crescente. Ma cosa rende davvero speciali questi collant? E come scegliere il modello ideale in base alle proprie esigenze? E come abbinarli per renderli cool e contemporanei? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Come funzionano i collant modellanti

I collant modellanti sono progettati per offrire supporto e definizione alle gambe e alla parte inferiore del corpo. Grazie a un tessuto elastico e una costruzione studiata per questi fini, esercitano una leggera pressione su specifiche aree come cosce, fianchi, glutei e addome, creando un effetto contenitivo che valorizza la silhouette. Sono l’ideale per chi passa molte ore in piedi in quanto riducono la sensazione di affaticamento, e, al contempo, hanno la capacità di creare un effetto snellente. Infatti la compressione nelle zone strategiche aiuta a ridurre visibilmente la circonferenza di fianchi, glutei e cosce, donando una linea più armoniosa.

Alcuni modelli offrono supporto anche nella zona lombare e addominale, contribuendo anche migliorare la postura e a sostenere il corpo in modo equilibrato.

Tipologie di collant modellanti

Non tutti i collant modellanti sono uguali, per cui, per fare una scelta adatta alle singole esigenze, è bene sapere quali varianti di collant modellanti esistono e capirne le differenze.

Passi molto tempo in piedi o seduta? L’ideale per te sono i collant modellanti a compressione graduata. Questi modelli agiscono esercitando una pressione decrescente dalla caviglia verso l’alto, migliorando la circolazione e riducendo il gonfiore.

Body&Co 140 Denari compressione graduata

Relaxant Collant Contenitivi 280 Den

Vuoi valorizzare il tuo lato B? Le collant modellanti push up saranno le tue nuove alleate. Questi modelli sono pensati proprio per valorizzare la forma dei glutei, con un effetto push up che accentua e definisce le curve.

Calzitaly Calze Shaper & Push Up 20 den

Lores Collant Push Up 20 den

Ami indossare abiti attillati o gonne a vita alta? Allora scegli i collant modellanti con fascia contenitiva sull’addome. Progettati con una fascia elastica che abbraccia l’addome, questi collant aiutano a contenere la zona della pancia per una silhouette più snella e definita.

Golden Lady Calze My Secret Silhouette 30 den

Mana mana Collant controllo addome

Infine, per le occasioni speciali, puoi affidarti ai collant cosiddetti Total shaping, i più completi. Il tessuto abbraccia tutte la parte inferiore del corpo dando supporto su addome, fianchi, cosce e glutei. Sono perfetti per chi desidera una definizione totale e armoniosa della silhouette.

Offerta Falke Falke Shaping Panty 50 DEN

Non dimenticare che le collant modellanti non esistono solamente in colori neutri come nero, marrone o tinta carne! Anzi, quest’anno è proprio l’anno in cui le collant colorate sono tornate ad essere di gran moda. E se non sai che colore scegliere, vai sul sicuro con la nuance che sta colorando il nostro autunno: il burgundy!

HeyUU Collant in microfibra modellanti in tanti colori

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram