Il look dell’autunno punta sui colori: accesi, vibranti, capaci di regalare un tocco di carattere a ogni outfit. E il capo da indossare e da sfoggiare senza timore, per regalare vibes diverse, sono le calze: non più (solo) nere o marroni, ma declinate in tantissime nuance diverse, così come diverso è il livello di coprenza da scegliere sulla base delle temperature e dell’abito.

Spazio a rosso, verde, azzurro, ai colori intensi che non passano inosservati e che si sposano alla perfezione con outifit sobri ed eleganti, oppure in cui la mescolanza di colori crea contrasti inediti.

A mostrarci come sfoggiarli, ad esempio, è stata Sarah Jessica Parker, vera regina di stile, che li ha indossati per arrivare sul set di And Just Like That, in un turchese intenso che si abbina al maglione e gioca con i contrasti con la gonna.

Quindi, quando si indossano, non si deve avere nessuna paura di eccedere e si può provare a osare. È tempo di colore, ecco tutto quello che dobbiamo sapere per sceglierli e abbinarli nel modo giusto.

Collant colorati, come sceglierli

Da sempre quando si pensa ai collant si pensa a capi neri, di diversa coprenza: si possono scegliere le calze leggere, che velano solamente le gambe, oppure si può optare per un peso maggiore, soprattutto per coprirsi quando le temperature si abbassano. In tal senso perché non provare anche le calze in lana, adatte a ogni tipo di look?

Ma, a parte il nero, da sempre vero compagno di ogni outfit, ogni tanto declinato anche in un caldo marrone, oggi possiamo scegliere tra una vasta gamma di nuance, perché la buona notizia è che i collant colorati sono tornati e sono il capo must have per creare look di tendenza durante questo autunno inverno 2024.

Sarah Jessica Parker, attrice sempre molto attenta alle mode e protagonista della serie And Just Like That, li ha indossati in un bellissimo turchese, abbinandoli a una maxigonna e a un maglione del medesimo colore. Il perfetto look autunnale è servito e gioca con i contrasti. Lo possiamo copiare anche noi sfruttando mini dress, oppure grandi gonne, giocando con i toni più neutri, oppure sfidando le convezioni e provando mixare le nuance.

Quali collant colorati comprare

Un’altra star che ha optato per i collant colorati è l’attrice Anna Kendrick che ha sfoggiato un look tono su tono, bordeaux composto da calze, vestito corto, borsa e scarpe altissime. Un sogno, che possiamo provare a replicare anche noi.

Ma quali sono i modelli da comprare? Possiamo scegliere quelli più trasparenti, per un effetto super velato. Ad esempio, quelli proposti da Falke in un rosso corallo davvero vibrante, 30 denari: sono collant comodi e resistenti che mantengono il colore anche dopo vari lavaggi. Si trovano – ad esempio – in verde, azzurro, viola e rosa.

Collant Falke Velati, resistenti, questi collant solo 30 denari e color corallo

Sono 40 denari, invece, e in 23 colori quelli di Sentelegri che si trovano nelle taglie che vanno dalla S alla XL: di alta qualità e opachi, vengono proposti in nuance accese e fluo che catturano lo sguardo. Da provare con gonna corta e pull, per un look minimal con dettaglio che non passa inosservato.

Offerta Collant Sentelegri Proposti in 23 colori, 40 denari e di alta qualità

Merry Style, vende collant coprenti in microfibra 40 denari in varianti davvero favolose: più sobrie, si adattano perfettamente alle gambe e sono perfette percreare look a contrasto. Parola d’ordine sperimentare. Ma senza paura.

Collant Merry Style Coprenti, in microfibra, si adattano perfettamente alle gambe

E se vogliamo copiare Sarah Jessica Parker e fingere di trovarci anche noi a Manhattan allora possiamo provare i collant di Frola: opachi, 40 denari, hanno punta rinforzata e cuciture resistenti.

Collant Frola Materiali di alta qualità hanno cuciture e finiture resistenti

Alta coprenza, i collant per combattere il freddo

Se si soffre il freddo o si amano i collant più coprenti, allora la scelta deve ricadere su quelli venduti da Wooti Tights, in microfibra 70 denari regalano subito vibes anni Settanta a ogni outfit. Hanno il tassellino in cotone e si trovano in 13 colori diversi, sono realizzati con filati elastici e morbidi per garantire vestibilità e confort.

Collant Wooti Tights Maggiore coprenza per questi collant 70 denari

Sono semi opachi i collant di HeyUU: 80 denari, comodi e morbidi, offrono grande comfort quando li si ha addosso. Si trovano in colorazioni diverse come un bellissimo ciclamino, fantastico se abbinato con un look da sera.

Collant HeyUU Collant 80 denari, semi opachi

Sono opachi e coprenti quelli di Calzitaly, con taglie che spaziano dalla S per arrivare fino alla 4 XL, dai colori accesi e vivaci, sono 80 denari e hanno un elastico molto confortevole che si indossa con facilità per tutto il giorno. Il capo pensato per essere comodo e resistente.

Offerta Collant Calzitaly Collant 80 denari, con un’ampia varietà di taglie

Due varianti particolari per collant dall’effetto wow

Blake Lively sfoggia sempre degli outfit super alla moda, come quello indossato per uscire a cena: un look total marrone con tanto di calze. Da copiare.

Per chi vuole davvero osare con un look particolarmente eccentrico, la risposta arriva dai collant di Ifundom: venduti in diverse varianti bicolor, non passano di certo inosservati. Il materiale è opaco e i colori accesi e a contrasto, hanno cuciture rinforzate, così come le punte, e l’elastico in vita.

Collant con doppio colore Materiale opaco, colori accesi e a contrasto

Sono, infine, calze a rete quelle di Dreshow che vende un set composto da quattro paia, a vita alta e in colori davvero interessanti: rosso, nero, verde e viola. Il design è elasticizzato, così come la vita, per poter aderire alla perfezione alla figura. Si possono indossare con capi più basic, così da regalare al look un tocco più particolare.

Divertenti, che fanno l’occhiolino al passato e perfetti per affrontare con stile l’autunno 2024: i collant colorati sono il capo da avere, e da sfoggiare, per creare outfit alla moda e di carattere.

