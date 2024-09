Il look scelta da Madonna per presenziare alla sfilata di Dolce e Gabbana, che ha avuto luogo nel corso della Milano Fashion Week il 21 settembre 2024

Fonte: IPA Madonna

Gli appassionati di moda di tutto il mondo si sono dati appuntamento nel capoluogo lombardo per la Milano Fashion Week 2024, evento di rilevanza internazionale, che sarà composto da oltre cinquanta sfilate e numerosi appuntamenti collaterali, che renderanno l’atmosfera della famosa città italiana davvero unica. Tra coloro che hanno preso parte ai defilé dell’importante evento, all’insegna della moda, anche degli ospiti dalla fama planetaria, come la diva Madonna, che ha voluto assistere alla sfilata di Dolce e Gabbana, che ha avuto luogo il 21 settembre 2024.

Per l’occasione patinata la cantante ha scelto un look seducente, che non poteva passare inosservato, e la rendeva stupenda come sempre.

Madonna, il lingerie look alla Milano Fashion Week

Il calendario della Milano Fashion Week 2024 è ricco di appuntamenti imperdibili per il mondo della moda mondiale. Di recente, infatti, ha mostrato le sue creazioni per la prossima stagione la casa di moda di Versace, davanti ad appassionati della moda, giornalisti e alcuni ospiti vip. Primo tra tutti, l’amico di Donatella Versace, Fedez che, per l’occasione, ha vestito anche il cane Silvio con un capo creato per lui dalla famosa maison italiana.

Ma un altro brand italiano apprezzato in tutto il mondo, Dolce e Gabbana, ha mostrato la sua collezione ai tanti ammiratori del marchio con una sfilata, che ha avuto luogo il 21 settembre 2024, alla presenza di una stella della musica. Si tratta di Madonna che ha seguito il defilé del brand dalla prima fila.

Fonte: IPA

Per partecipare all’importante sfilata della Milano Fashion Week, la star della musica ha indossato un fantastico lingerie look, composto da tre diversi capi di intimo sovrapposti. Madonna, infatti, ha scelto, per l’occasione, un reggiseno a balconcino nero, una sottoveste bianca con dettagli in merletto e un bustier nero di pizzo, a modellarle la vita.

La cantante ha coordinato il look con degli stivali neri al ginocchio, chiusi sul davanti da dei lacci, con delle calze a rete e con una mantellina nera di pelliccia con laccio in raso. Ma la star della musica ha voluto sorprendere tutti anche con la scelta dei gioielli e con il suo hairlook. Madonna, infatti, ha adornato la sua chioma bionda con un velo nero ricamato e ha indossato una parure argento con grandi gemme, che attiravano le luci e facevano risplendere il suo viso.

Il make up scelto dalla cantante era minimal, con focus sulle labbra, accese da un gloss rosso; gli occhi azzurri della cantante erano sottolineati dal mascara e da una linea di eyeliner.

Madonna, il look velato da D&G

Madonna ha presenziato alla sfilata di Dolce e Gabbana, durante la Milano Fashion Week. Dalla platea dell’importante evento, la star internazionale ha saputo attrarre l’attenzione di tutti i presenti con un look davvero particolare. Madonna, infatti, ha indossato un body nero, coordinato a calze poco velate, guanti e a scarpe col tacco in tinta, ma, il vero focus dell’outfit era il velo di pizzo che la copriva completamente, dalla testa ai piedi.

Fonte: IPA

L’importante accessorio nascondeva i gioielli sorprendenti scelti dalla cantante: un rosario color oro al braccio, un collier con gemme pendenti al collo e una coroncina, sempre gold, tra i capelli.