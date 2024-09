I look scelti da Francesca Sofia Novello e Giulia Salemi per presenziare alla Milano Fashion Week 2024 sono perfetti per chi è il dolce attesa

Fonte: IPA Francesca Sofia Novello e Giulia Salemi

La Milano Fashion Week 2024 animerà il capoluogo lombardo dal 17 al 23 settembre con ben 57 sfilate dei nomi più importanti della moda mondiale, eventi e installazioni imperdibili. A seguire i defilé più blasonati anche diversi nomi del mondo dello spettacolo italiano e internazionale. Tra di loro due vip che, presto, diventeranno mamme. Si tratta di Giulia Salemi e Francesca Sofia Novello, che hanno mostrato la loro bellezza mozzafiato, anche in gravidanza, con dei look pre-mamam seducenti, comodi e di tendenza.

Giulia Salemi, i look pre-maman per mettere in evidenza la pancia

Tanti sono i vip che, in questi giorni, hanno raggiunto Milano, per partecipare agli eventi della Milano Fashion Week 2024. Tra di loro anche Valentina Ferragni e la migliore amica della sorella Chiara, Veronica Ferraro, ma anche l’ex marito, Fedez, che si è presentato alla sfilata di Versace, in compagnia del suo cane Silvio, vestito, per l’occasione, con un look firmato dal famosissimo brand di moda.

Ma anche Giulia Salemi non si è lasciata sfuggire l’occasione per ammirare i modelli della prossima stagione, direttamente in passerella, partecipando a diversi eventi. Per l’occasione, l’influencer ha scelto dei look non scontati, che esaltavano le sue morbide forme, dovute alla gravidanza, come già aveva saputo fare anche sul red carpet dell’ultimo Festival del Cinema di Venezia.

Esperta di outfit pre-maman, l’ex gieffina ha scelto per la sfilata di Roberto Cavalli, scomparso da qualche mese, un abito aderente sotto il ginocchio, di colore nero con stampe effetto marmo gialle. Il vestito era accompagnato da stivali alti in pelle neri e una borsa nello stesso materiale e, scendendo lungo le forme di Giulia Salemi, esaltava il pancione, dovuto alla gravidanza.

Ma la fidanzata di Pierpaolo Petrelli ha scelto un abito aderente anche per il defilé di Missioni. Anche questo vestito era aderente, a collo alto e con le maniche lunghe, ma sul davanti si apriva in un vertiginoso spacco, che rivelava il leggings stivale sottostante. L’intero look era declinato nei colori del viola e del rosa ed era animato da strisce orizzontali.

Per la sfilata di N°21, invece, Giulia Salemi ha scelto d’indossare un completo minigonna e giacca aperta, coordinato a un top bianco che lasciava il suo meraviglioso pancione scoperto. Il completo era completamente ricoperto da lustrini argento su base blu.

Francesca Sofia Novello, glamour anche in gravidanza

Giulia Salemi, però, non è l’unica vip in gravidanza che è stata presente alla Milano Fashion Week 2024. Ha presenziato a diverse sfilate anche Francesca Sofia Novello, in attesa della seconda bambina. La compagna di Valentino Rossi è apparsa raggiante agli eventi della settimana della moda, con il suo pancione in bella vista.

Al defilé di Alberta Ferretti, Francesca Sofia Novello ha indossato un abito aderente sotto il ginocchio di colore nero, accompagnato da un cappotto lungo verde militare e da un paio di scarpe col tacco con cinturino spesso sulla caviglia.

Ma Francesca Sofia Novello è apparsa più glamour che mai alla sfilata di Missoni con un mini dress grigio scuro, completamente ricamato da decori in tinta e accompagnato da stivali alti dello stesso colore. La compagna di Valentino Rossi ha completato il suo look con un cappotto di pelliccia arancione e bianco.