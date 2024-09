Giulia Salemi, il look con il pancione sul red carpet di Venezia

Giulia Salemi incanta al red carpet di Venezia sfoggiando il pancione in un look total white semplice e sofisticato

Fonte: Getty Images Festival del Cinema di Venezia, look della quinta serata: gli occhi su George e Amal

Tra i volti noti che hanno calcato il celebre red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, Giulia Salemi ha catturato l’attenzione della Laguna in una veste completamente nuova e affascinante. Quest’anno, infatti, l’influencer si è presentata al Festival con un look elegante e senza fronzoli, valorizzato dal suo bellissimo pancione da futura mamma, che l’ha resa radiosa come non mai.

Giulia Salemi sfila col pancione sul red carpet di Venezia

Cinema, moda e celebrità si intrecciano ogni anno durante la Mostra del Cinema di Venezia, dove l’arrivo delle star crea una frenesia unica tra film, corti e sfilate. In questa edizione, tra le tante personalità di spicco, Giulia Salemi ha brillato in modo particolare. L’influencer ed ex opinionista social del Grande Fratello Vip, che è in dolce attesa del suo primo figlio, è apparsa più radiosa che mai. Giulia ha calcato il red carpet della kermesse sfoggiando un outfit total white che ha messo in risalto la sua silhouette con eleganza e semplicità.

L’abito, aderente, con la schiena scoperta e impreziosito da uno scollo ampio ha esaltato la sua bellezza naturale sottolineando perfettamente il suo stato di futura mamma e regalando ai presenti un’immagine di serenità e consapevolezza.

A completare il look, Giulia ha optato per gioielli in oro, un dettaglio che ha regalato un tocco prezioso a un outfit già di per sé raffinato, apprezzatissimo anche sui social. La Salemi ha infatti ricevuto numerosi complimenti per la sua grazia e il suo atteggiamento positivo, confermati dalle sue stesse parole: “Venezia, quando tutto sta per cambiare. Una Giulia diversa, più consapevole, più serena, un carpet indimenticabile, nel momento più bello di sempre, grata e felice”.

Fonte: Getty Images

Giulia Salemi, l’arrivo a Venezia in stile scolaretta

Ma non è stato solo il red carpet a vedere protagonista Giulia Salemi. Anche il suo arrivo in Laguna non è passato inosservato, grazie a un look in perfetto stile scolaretta firmato Tommy Hilfiger. L’influencer è sbarcata a Venezia con una camicia bianca annodata in vita che risalta il décolleté, abbinata a una minigonna blu a pieghe.

Fonte: Getty Images

Il look, completato da calze bianche alte e mocassini, è un mix perfetto tra lo stile dei videoclip anni ’90 e i colori marittimi. Un outfit che ha saputo coniugare la freschezza e la giocosità di un look giovanile con un tocco di eleganza, dimostrando ancora una volta la sua capacità di stupire con scelte di stile sempre azzeccate.

Venezia e look a pare, testa e cuore di Giulia sono occupati dall’attesa del nuovo componente della famiglia Prelemi. Giulia e Pierpaolo Pretelli, infatti, dopo momenti difficili legati alla loro relazione sono più vicini che mai, e aspettano con ansia l’arrivo del loro primo bambino.

Un avvenimento che sancisce ufficialmente il loro riavvicinamento dopo qualche piccola divergenza che la coppia è stata in grado di colmare nonostante i moltissimi rumors che davano il loro amore al capolinea e apre le porte a un nuovo, emozionate capitolo della loro vita insieme.