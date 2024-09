Veronica Ferraro e Valentina Ferragni, look invernali alla Fashion Week (senza Chiara)

Fonte: Getty Images Valentina Ferragni Veronica Ferraro

Nell’ultimo anno Chiara Ferragni ha dimostrato di avere tante contraddizioni, ma tra i suoi difetti sembra non ci sia posto per l’invidia. L’influencer e imprenditrice digitale, sul viale del tramonto dopo lo scandalo Balocco, non è stata più invitata dai brand agli eventi di moda e alle sfilate, e anche le sponsorizzazioni sono assenti o quasi ormai da tempo sui suoi profili. Eppure la sorella e la migliore amica continuano a girare nelle front row e questo non sembra suscitare fastidio a Chiara, anzi…

Valentina Ferragni e Veronica Ferraro alle sfilate

Qualcuno direbbe che è solo grazie all’amica e sorella famosa che Veronica Ferraro e Valentina Ferragni sono invitate ai fashion show, e oggi che Chiara è sulla lista nera non rifiutano mai di presenziare. In realtà dai like e dai commenti amorevoli che riserva alle due ragazze come forma di incoraggiamento, la maggiore delle Ferragni, a onor del vero, non ha mai fatto mancare il proprio sostegno. Un modo per tenere vivo il clan Ferragni anche se la fondatrice è lontana dai riflettori?

In due giorni Valentina Ferragni è apparsa alla sfilata di Fendi e a un evento di Luisaviaroma, una cena di lusso. Per Fendi ha scelto un look che anticipa i mesi freddi: gonna di pelle color tabacco e lupetto a costine rosa antico, abbinati a un hairstyle semplice e sciolto sulle spalle. “Everything perfect”, ha commentato Valentina sul termine della sfilata del brand romano. Poi per la cena di Luisaviaroma ha optato per un lungo slip dress verde lime. In macchina, tra un evento e l’altro, si è concessa una maxi-bottiglia di pop-corn, regalo del driver.

Veronica Ferraro, che si è sposata pochi giorni fa, era presente allo show di Fendi e ha preso parte anche alla sfilata di Alberta Ferretti. Anche lei al fashion show di Alberta Ferretti ha sfoggiato un look “cozy”, come lo ha definito, ma soprattutto molto pesante: morbido maglione dolcevita, sciarpa e gonna lucida color pisello e stivali scamosciati.

Per Fendi invece ha scelto pantaloni di pelle e mules color cognac e un maglioncino simile a quello di Valentina color azzurro polvere. Viene da dire, “l’inverno sta arrivando davvero”. Anche se le sfilate sono a tema Spring/Summer 2025.

Chiara Ferragni è invidiosa della sorella e dell’amica che sono invitate alle sfilate?

Chiara Ferragni da sempre adotta l’approccio meno interventista possibile riguardo alle vicende che l’hanno coinvolta ormai quasi un anno fa. Non si è mai espressa contro i brand che l’hanno ostracizzata e, anzi, cerca di normalizzare la presenza di Valentina Ferragni al suo posto come se la sua assenza non fosse rilevante.

Chiara non manca mai di commentare le foto della sorella, in giro per le sfilate, con cuori, occhi a cuoricino o parole di apprezzamento. Probabilmente un sincero affetto che allo stesso tempo minimizza il cosiddetto “elefante nella stanza”: dallo scorso dicembre lei di questi inviti non ne riceve più. Con Veronica Ferraro, allo stesso modo, è legata da un rapporto profondo che l’ha portata a scriverle un discorso per il giorno del suo matrimonio.

Una reazione sicuramente intelligente e matura, nella speranza che forse arrivino tempi migliori. Al momento qualunque sponsorizzazione si ripercuote negativamente sul brand coinvolto, probabilmente non sarà tanto facile tornare sulla cresta dell’onda. Intanto, come avviene nel mondo dello spettacolo, anche la fashion week “must go on”…