Milano Fashion Week, il calendario delle sfilate e quando inizia

Fashioniste di tutto il mondo, a raccolta: è settembre inoltrato e questo significa una cosa sola, ovvero che è (già) tempo di Milano Fashion Week. E se non è questo un buon motivo per scrollarsi definitivamente di dosso questa consueta ed inarrestabile summertime sadness, quale altro lo è? Ma c’è di più, quest’anno il quadro è ancora più roseo: dopo oltre un anno di trattative, la sospirata settimana della moda milanese incentrata sulle collezioni dedicate all’universo femminile in occasione della primavera/estate 2025 guadagna un giorno in più. Le sfilate fisiche saranno ben 57 mentre 8 quelle digitali, 69 le presentazioni, 6 su appuntamento ed inoltre 33 eventi, per un totale di 173 appuntamenti ad affollare le città nell’arco temporale che andrà dal prossimo 17 sino al 23 settembre.

Milano Fashion Week: cosa ci aspetta

Le danze saranno aperte dal CNMI Fashion Hub presso Palazzo Giureconsulti (seguito subito poi dallo show di Fendi) ed avrà fine con la passerella digital di Jacob Cohen. Grande protagonista, ovviamente, il Made in Italy. Tra colossi momentaneamente assenti e lieti ritorni si avrà il piacere di assistere allo show di Fiorucci in Triennale, evento che costituisce un apprezzatissimo quanto attesissimo fuori programma della prima giornata di Milano Fashion Week. Con generale sommo dispiacere all’appello mancherà Giorgio Armani: proprio come appreso lo scorso mese di Luglio, il genio italiano non sfilerà nella sua amata Milano in quanto avrà da concentrarsi sul sontuoso evento previsto a New York in occasione del rilancio della boutique in Madison Avenue. D’altro canto, Emporio Armani sfilerà come da tradizione nella capitale lombarda.

Grandi assenti, poi, anche Tom Ford e Blumarine. Il brand modenese non sarà compreso tra i nomi in programma per questa stagione, in seguito al recente annuncio dell’arrivo di David Koma nelle vesti di nuovo Direttore Creativo dopo l’addio di Walter Chiapponi. Anche MSGM, infine, fresco di aver celebrato lo scorso giugno i primi 15 anni di attività con una sfilata co-ed uomo-donna, non sarà presente.

In quanto alle buone notizie, invece, si avranno importanti esordi: uno tra tanti il debutto in passerella della coppia Tordini-Ambrosio, madri di The Attico, quello di Federico Cina (regolare presenza del calendario maschile) e della giovane stilista cinese Susan Fang. Non mancheranno, ovviamente, numerose delle più amate personalità di spicco della moda italiana: alcuni esempi? Prada, Gucci, Moschino, Versace, Roberto Cavalli, Etro e Bottega Veneta. Non mancheranno poi nemmeno Marco Rambaldi, Calcaterra, Sunnei, Andreadamo e Francesca Liberatore a raccontarci della moda che verrà.

Insomma si prospetta un’edizione particolarmente ghiotta, durante la quale ricorreranno persino importanti anniversari quali quello di ICEBERG – che celebrerà i suoi primi 50 anni con una sfilata Co-Ed organizzata dal Direttore Creativo James Long – e di Laura Biagiotti, fresca anche lei di 50 anni esatti dalla prima sfilata del marchio. Cadrà durante questa Milano Fashion Week, infine, anche il primo decennio di REDEMPTION.

Milano Fashion Week: il calendario completo degli eventi da non perdere

Pronte a partire per un immenso viaggio verso la moda dell’imminente futuro? Di seguito il calendario, puntuale e minuzioso, comprensivo di ogni appuntamento da non perdere – e per nessun motivo al mondo – di questa settimana della moda.

Martedì 17 settembre

CNMI Fashion Hub Opening

15:00 — Fendi

16:30 — Marni

18:00 — Alberta Ferretti

19:00 — Iceberg

Milano Moda Graduate

Mercoledì 18 settembre

09:30 – Antonio Marras

10:30 – Luisa Beccaria

11:30 – Boss

12:30 – Marco Rambaldi

14:00 – Jil Sander

15:00 – Daniela Gregis

16:00 – Del Core

17:00 – Onitsuka Tiger

18:00 – N°21

19:00 – Roberto Cavalli

20:00 – Etro

Giovedì 19 settembre

09:30 – Max Mara

10:30 – Genny

11:30 – Philosophy di Lorenzo Serafini

12:30 – Anteprima

14:00 – Prada

15:00 – Federico Cina

16:00 – Tokyo James

17:00 – MM6 Maison Margiela

18:00 – Moschino

19:00 – GCDS

20:00 e 21:00 – Emporio Armani

Venerdì 20 settembre

09:30 – Tod’s

10:30 – Phan Dang Hoang

11:30 – Sportmax

12:30 – Calcaterra

14:00 – Vivetta

15:00 – Gucci

16:00 – Missoni

17:00 – Sunnei

18:00 – Elisabetta Franchi

Sabato 21 settembre

09:30 – Ferrari

10:30 – Ermanno Scervino

11:30 – Ferragamo

12:30 – Luisa Spagnoli

13:30 – Bally

14:30 – Dolce&Gabbana

16:00 – Diesel

17:00 – The Attico

18:00 – Laura Biagiotti

19:00 – Aniye Records

20:00 – Bottega Veneta

21:00 – Philipp Plein

Domenica 22 settembre

10:00 – Susan Fang con il supporto di Dolce&Gabbana

11:00 – Andreadamo

12:00 – Hui

14:00 – Avavav

15:00 – Francesca Liberatore

17:00 – Rave Review

18:00 – Chiccomao

CNMI Sustainable Fashion Awards

Lunedì 23 settembre

(Show digitali)

10:00 – Defaience by Nicola Biacchilega

11:00 – JACOB COHEN (DIGITAL) Jacob Cohen (Digital)

12:00 – Assegnato (Digital)