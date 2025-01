Fonte: IPA Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi

Il 2025 di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello inizia con una grande gioia. È appena nata Gabriella, la secondogenita della coppia dopo Giulietta, ed entrambi non potrebbero essere più felici. La piccola era attesa proprio per le prime settimane del nuovo anno e non si è fatta aspettare troppo. E, tutti insieme, hanno già posato per la prima foto di famiglia prima che la bambina possa abbracciare la sua sorella maggiore, che noi conosciamo solo di spalle e per i suoi bellissimi boccoli color miele molto simili a quelli di papà.

Francesca Sofia Novello mamma, la prima foto con Gabriella

L’annuncio della seconda gravidanza era stato dato come da tradizione per la famiglia Rossi. Valentino, conosciuto nel suo ambiente (e fuori) come The Doctor, è comparso con camice e stetoscopio posato sul pancino della sua compagna Francesca Sofia Novello, in dolce attesa della sua seconda bambina. La piccola, che è nata il 4 gennaio, è arrivata a poco meno di due anni dalla nascita di Giulietta, venuta al mondo a febbraio del 2022.

Il nome della bambina non è stato svelato fino all’ultimo momento e oggi compare nel post in cui è in braccio alla sua mamma nella prima foto di famiglia condivisa. L’hanno chiamata Gabriella, con la stessa iniziale di sua sorella, e in tanti si sono complimentati per questa scelta così controcorrente per i tempi che stiamo vivendo. Immediati gli auguri degli amici più cari, tra cui notiamo anche un intervento di Jovanotti e di Roberto Mancini – l’ex commissario tecnico della Nazionale Italiana di calcio – e quelli delle influencer Paola Turani e Giulia Salemi, in attesa del suo primo figlio dal compagno Pierpaolo Pretelli, già papà di Leo.

Valentino Rossi, le nozze possono aspettare

La coppia, che non aveva previsto così presto l’arrivo di Giulietta, ha più volte dichiarato di non pensare al matrimonio come coronamento di un amore che dura ormai da molti anni. Sono entrambi genitori molto presenti e, dopo il ritiro di lui dalle corse, si stanno godendo la famiglia a tempo pieno. L’ex campione di MotoGp ha avuto modo di spiegare di essere perfettamente a suo agio nel ruolo di padre e di divertirsi molto con la sua bambina.

Entrambi molto discreti nonostante la notorietà, preferiscono tenere riservata la loro vita privata e non hanno mai mostrato Giulietta in volto. Il profilo Instagram di Francesca Sofia Novello, frequentatissimo visto il suo lavoro, conta tante foto in compagnia della bambina ma mai di fronte. Le immagini sono alternate con quelle professionali e qualcuna di famiglia, ma oggi non è il giorno giusto per seguire troppe regole.

La prima foto in tre, scattata dopo l’arrivo di Gabriella in famiglia, è infatti comparsa sul profilo di entrambi in maniera congiunta. “Benvenuta Gabriella. 4.01.25”, hanno scritto semplicemente, lasciando che fosse la foto a parlare per loro. Le prossime settimane saranno quelle più impegnative per entrambi, che hanno già una bambina, e probabilmente si prenderanno una piccola pausa dai social come hanno fatto dopo la nascita di Giulietta. Il matrimonio? Può aspettare ancora per un po’.