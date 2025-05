Valentino Rossi, le foto del battesimo della figlia in riva al mare

Fonte: IPA Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello

Una festa in grande stile per il battesimo della piccola Gabriella, secondogenita di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello. La cerimonia, come dimostrano alcuni scatti pubblicati dalla coppia sui social, si è celebrata in riva al mare, alla presenza di amici e parenti.

Il battesimo di Gabriella, la secondogenita di Valentino Rossi

Sembrano lontani i tempi in cui Valentino Rossi impennava in pista in sella alla sua moto. Oggi, infatti, l’ex sportivo è un papà a tempo pieno, come dimostrano anche alcuni scatti familiari pubblicati sui social. Proprio nella giornata di ieri, domenica 4 maggio, il campione e la sua compagna, Francesca Sofia Novello hanno festeggiato il battesimo della loro seconda figlia, Gabriella, nata lo scorso 4 gennaio.

Con un post condiviso su Instagram, la modella ha condiviso alcuni degli scatti realizzati durante la cerimonia e il pranzo con gli invitati, che restituiscono una giornata all’insegna della gioia e dell’eleganza.

Gli scatti del battesimo condivisi da Valentino Rossi

Il battesimo della piccola Gabriella è stato celebrato in Chiesa alla presenza dei genitori, della sorellina Giulia e dei parenti della famiglia. Dopo il rito, i festeggiamenti si sono spostati in una lussuosa location con vista mare, il cui allestimento è stato curato nei minimi dettagli. La palette cromatica dell’evento vede trionfare le sfumature del rosa e del bianco panna, colori che hanno rivestito il table setting, la stationery e la confettata.

In quanto ai look di giornata, fiocchi e balze sono stati protagonisti assoluti. Se per la piccola Gabriella mamma e papà hanno puntato su un abito color panna, la primogenita Giulia (3 anni) ha invece sfoggiato un vestitino lungo fino alle ginocchia con un enorme fiocco sulla schiena in color avorio. Un colore che si abbinava perfettamente al look di mamma Francesca Sofia, che per l’occasione ha scelto un lungo abito in raso con scollatura sulla schiena. Decisamente più casual, invece, l’outfit di Valentino Rossi: fedele a sé stesso, l’ex campione ha puntato su t-shirt e pantaloni bianchi, a cui ha abbinato una camicia a maniche corte color senape.

La seconda vita di Valentino Rossi

Valentino Rossi è uno degli sportivi più vincenti di sempre, ma ha dato il suo addio alle piste di motociclismo nel 2021. Da allora, si è dedicato principalmente alla famiglia e alla sua compagna, Francesca Sofia Novello. I due si conobbero nel 2017: all’epoca, lui gareggiava e lei era un’ombrellina, ovvero una delle ragazze immagine che durante i Gran Premi si aggirano ai blocchi di partenza reggendo un ombrello per poteggere gli atleti dal sole.

Quella che sembrava una semplice frequentazione si trasformò ben presto in una relazione seria: nel 2022 è nata la prima figlia della coppia, Giulia, mentre nel gennaio del 2025 è nata la piccola Gabriella. “Ci siamo frequentati per un anno come amici e poi abbiamo capito che stavamo bene insieme e ci siamo fidanzati” ha raccontato la modella durante un’ospitata a Verissimo. Vista la natura molto riservata di Valentino, è soprattutto lei a condividere con i fan scatti della loro routine familiare, inclusi anniversari, feste e vacanze romantiche. E i fan, ovviamente, ringraziano.