Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello festeggiano il compleanno di Gabriella: “Un anno di te”

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello

Alle piste del moto GP Valentino Rossi preferisce la serenità delle giornate in famiglia. L’ex campione è perfettamente calato nel ruolo di papà premuroso, come dimostrano gli scatti del primo compleanno di Gabriella, la sua secondogenita.

Valentino Rossi e il compleanno di Gabriella

Da quando ha incontrato Francesca Sofia Novello, la vita di Valentino Rossi è cambiata radicalmente. L’ex campione di motociclismo è infatti papà di due bellissime bimbe, Giulietta e Gabriella, che sembrano diventate il centro nevralgico del suo universo. Proprio per celebrare il primo compleanno della più piccola, lo sportivo ha condiviso un tenerissimo scatto sui social, che lo vede giocare e coccolare la sua secondogenita sul divano di casa.

Un’immagine che colpisce nella sua semplicità, e che mamma Francesca ha a sua volta inserito in un carousel che racconta proprio la festa di Gabriella: la famiglia si trova infatti in Thailandia, e qui ha organizzato un party in onore della bambina. Tra palloncini rosa, torte al cioccolato e tante coccole, la piccola ha soffiato sulla sua prima candelina.

La dedica di Francesca Sofia Novello

Ad accompagnare le immagini, c’è anche una bellissima dedica della modella per la sua secondogenita: “Pensavo che il primo amore di una mamma fosse il limite massimo del cuore, che oltre non ci fosse spazio, che quell’amore fosse già infinito. Che fosse impossibile amare qualcun altro alla stessa maniera. Mi sbagliavo”, si legge nelle prime righe del post.

Poi, la conclusione: “Sei arrivata tu e hai reso ogni sentimento più profondo e più completo. L’amore non si divide…si espande, si moltiplica, si fortifica. E tu ne sei la prova. Buon compleanno, amore mio”. Tra i moltissimi commenti, impossibile non notare la cascata di cuoricini lasciata da papà Valentino Rossi, orgogliosissimo delle sue ragazze.

Nonostante sia sempre stato discreto in fatto di sentimenti e pubbliche dimostrazioni d’affetto, il “Dottore” ha imparato a concedersi più di qualche eccezione anche in tal senso. Potere dell’amore.

La nuova vita di Valentino Rossi

Da quando ha incontrato Francesca Sofia Novello, la vita di Valentino Rossi è radicalmente cambiata. Insieme alla modella, lo sportivo ha costruito una bellissima famiglia, come testimoniano anche gli scatti e i post sui social: sono molte le immagini condivise da Francesca che la ritraggono in compagnia delle piccole o che celebrano importanti eventi come il battesimo di Gabriella. Una serenità a cui sembra mancare solo un piccolissimo tassello: il matrimonio.

A tal proposito, l’ex campione sembra avere le idee molto chiare: “Fare dei bambini, per una coppia, è un passo più importante del matrimonio. Però, al punto in cui siamo, ci può stare anche sposarci. Al matrimonio di un amico, i figli già grandicelli hanno portato gli anelli all’altare. Bellissimo. Così mi piacerebbe. Lo dico per prendere tempo: ora che Gabriella possa fare una cosa del genere passa un bel po’”, ha raccontato al Corriere della Sera.

Insomma, per i fiori d’arancio i fan della coppia potrebbero dover ancora aspettare, ma non sono assolutamente fuori discussione: che il 2026 possa essere l’anno della fatidica proposta per la bella Francesca Sofia?

