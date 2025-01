Fonte: IPA Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello

La velocità è stata una costante della sua vita ma, da quando è diventato padre, Valentino Rossi ha cambiato le sue priorità. Giulietta e Gabriella hanno riempito le sue giornate e quelle della sua compagna Francesca Sofia Novello, che si occupa delle piccole con il valido aiuto del loro papà che però non ha mai rinunciato davvero alle corse. Per il matrimonio c’è tempo ma il Dottore sta iniziando a pensarci, soprattutto ora che sogna che siano le sue bambine a portare le fedi all’altare.

Le parole di Valentino Rossi sul matrimonio con Francesca Sofia Novello

La coppia, solidissima, non ha mai pensato che il matrimonio potesse essere il compimento di un amore che stanno vivendo nel pieno del suo vigore, grazie all’arrivo di due bellissime bambine che hanno desiderato moltissimo. Adesso però che la famiglia è al completo, Valentino Rossi ha iniziato a pensare al giorno delle loro nozze e a come si potrebbe svolgere: “Fare dei bambini, per una coppia, è un passo più importante del matrimonio. Però, al punto in cui siamo, ci può stare anche sposarci. Al matrimonio di un amico, i figli già grandicelli hanno portato gli anelli all’altare. Bellissimo. Così mi piacerebbe. Lo dico per prendere tempo: ora che Gabriella possa fare una cosa del genere passa un bel po’”, ha raccontato a Corriere della Sera.

Il suo punto di riferimento sono i genitori, che l’hanno cresciuto con amore e l’hanno seguito in ogni passo che ha compiuto nella sua carriera: “Il mio è un babbo molto particolare ma ho solo buoni ricordi. Mi ha insegnato come approcciare la vita, lo sport, mi ha fatto ridere, mi è sempre piaciuto”. Di sua madre, conosciuta anche come La Stefy, ha invece detto: “Mi ha cresciuto, è un punto di riferimento, siamo vicini di casa. Quando la Franci era incinta le dissi, scherzando: appena nasce la bambina te la diamo per due o tre anni e poi la veniamo a riprendere. Ma lei ha le sue cose da fare e ho capito il grande potere che hanno le nonne. Formano la lobby delle nonne. Potentissima per chi ha figli piccoli”.

Il rapporto con le figlie Giulietta e Gabriella

Nonostante la gioia della paternità, Valentino Rossi non ha mai rinunciato allo sport e alle gare che non conduce più ad alti livelli ma che fanno ancora parte della sua vita. Dopo la nascita di Gabriella, che Francesca Sofia Novello ha avuto all’inizio di gennaio, è cambiato anche il rapporto con la primogenita: “Latte e i biscotti per Giulietta alle 7.50. Adesso che è arrivata Gabriella è un po’ gelosa, vuole che sia Francesca a portarla all’asilo. Tento di convincerla, dai, vieni con me. Macché. Non è che mi dispiaccia perché così posso tornare un po’ a letto, visto che le notti con una neonata sono un bel circo. Poi ufficio, allenamento. Sera: a casa, a cena con gli amici”, ha spiegato.

Valentino Rossi è però un papà molto presente, anche se talvolta rivela di essere un po’ maldestro: “Con due figlie diventa più complicato. All’inizio è semplice perché i neonati, a parte non dormire la notte, non è che pretendano chissà che. Tocca fare il rodaggio. Avevo cucinato gli spaghetti per Giulietta, li avevo lasciati così, lunghi. È arrivata Francesca: ma no, li devi tagliare, altrimenti come fa?”, ha raccontato il pilota di MotoGP, mentre attende il compleanno più particolare della sua vita: quello dei suoi primi 46 anni.