Bianca Censori, il look ispirato a lei alla Milano Fashion Week

Alla Milano Fashion Week, un’ospite della sfilata di Jil Sander ha sfoggiato un look total black che sembra un omaggio all’estetica futuristica di Bianca Censori

Fonte: Getty Images Bianca Censori

Se c’è una personalità che ha ridefinito il concetto di moda provocatoria e concettuale negli ultimi tempi, quella è Bianca Censori. La sua estetica futuristica e minimalista, tra silhouette scolpite e l’ossessione per il nude look, ha fatto scuola nel fashion system. E proprio alla Milano Fashion Week, un’ospite della sfilata di Jil Sander ha attirato l’attenzione con un outfit che sembrava un omaggio perfetto alla moglie di Kanye West.

Milano Fashion Week: il look che fa parlare

Alla sfilata di Jil Sander, tra gli invitati che hanno calcato il front row con stile, un look in particolare ha suscitato curiosità. L’ospite – il cui nome non è ancora noto – ha sfoggiato un body di pelle nera rigida che sembrava scolpito sul corpo, con una costruzione architettonica simile ai capi che Bianca Censori ama indossare.

Il pezzo forte dell’outfit era proprio la parte superiore: un bustier strutturato, dalle linee geometriche, che si allargava sulle spalle creando un effetto quasi scultoreo.

Il pezzo chiave del look è il maxi mantello in tessuto fluido e ondulato, che avvolge la silhouette con un effetto drammatico e teatrale. Le onde di stoffa che scendono lungo i fianchi creano un movimento continuo, enfatizzando la dinamicità dell’insieme e trasformando l’outfit in una vera e propria performance visiva.

Fonte: IPA

A completare l’ensemble, collant trasparenti neri che lasciano le gambe in evidenza, esaltando l’estetica audace e sensuale del look. Ai piedi, un paio di décolleté a punta con cinturino e tacco affilato, che aggiungono un tocco di sofisticazione.

L’ospite ha scelto di accessoriare l’outfit con guanti in pelle nera, lunghi fino al polso, e gioielli minimal, come un paio di bracciali dorati che donano un leggero contrasto.

L’acconciatura sleek con riga laterale e il make-up impeccabile, con focus sugli occhi, contribuiscono a completare un’estetica forte e ipnotica. L’atteggiamento fiero e la posa teatrale sottolineano ulteriormente il carattere scenografico di questo look.

Fonte: IPA

Bianca Censori e la rivoluzione del “futuristic femme fatale”

Ma cos’è che rende il look di Bianca Censori così riconoscibile e influente? Il suo stile non si limita a essere provocatorio: è una vera e propria dichiarazione di intenti. La sua estetica si basa su un minimalismo estremo, dove ogni capo è pensato per scolpire il corpo e trasformarlo in un’opera d’arte vivente.

Uno dei suoi look più memorabili è stato il bodysuit nude, una seconda pelle aderente e quasi aliena, che sfidava le convenzioni della moda tradizionale.

Fonte: IPA

Ma anche il famigerato “pillow dress” – un cuscino indossato come abito – ha dimostrato la sua capacità di giocare con i confini tra moda e performance art. Ogni sua uscita pubblica è un esperimento, una provocazione che porta a interrogarsi su cosa sia davvero il concetto di “vestirsi”.

Alla Milano Fashion Week, il look dell’ospite della sfilata di Jil Sander ha catturato proprio questo spirito. La scelta di un capo strutturato, con una costruzione quasi scultorea, e l’assenza di accessori superflui rispecchiano perfettamente la visione di Censori.

Il risultato? Un outfit che non passa inosservato e che, ancora una volta, dimostra quanto l’influenza di Bianca nella moda contemporanea sia sempre più evidente.

Fonte: IPA

L’addio di Lucie e Luke Meier a Jil Sander

Proprio nel giorno in cui l’ispirazione a Bianca Censori si è fatta sentire sulle passerelle, un altro evento ha segnato la Milano Fashion Week: l’addio di Lucie e Luke Meier alla direzione creativa di Jil Sander.

Il brand, simbolo del minimalismo in casa OTB, ha annunciato con un comunicato stampa che il duo lascerà il marchio dopo otto anni alla guida.

Nominati direttori creativi nell’aprile 2017, i Meier hanno portato avanti con dedizione la filosofia del brand, reinterpretando il minimalismo con un tocco contemporaneo e sofisticato.

L’Autunno/Inverno 2025 è stata la loro ultima collezione, un addio che, sebbene fosse nell’aria da tempo, ha comunque lasciato il fashion system in fermento.

Renzo Rosso, presidente di OTB Group, ha voluto ringraziare la coppia per il loro contributo, dichiarando: “Lucie e Luke hanno portato una visione straordinaria, una passione per l’eccellenza e una dedizione impeccabile al marchio”. A sua volta, il duo ha espresso gratitudine verso il team di Jil Sander e il gruppo OTB, sottolineando l’orgoglio per il lavoro svolto insieme.

Ma ora la domanda è: chi prenderà il loro posto? I rumors più insistenti parlano di Daniel Lee, attuale direttore creativo di Burberry, come possibile successore. Quel che è certo è che il valzer dei direttori creativi non accenna a fermarsi, nemmeno nel pieno della Fashion Week milanese.