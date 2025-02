Bianca Censori e Kanye West all’after party dei Grammy. Lei indossa solo un body di tulle

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Come si dice? “Nel bene o nel male, purché se ne parli”: Kanye West e Bianca Censori lo sanno tanto bene da averne fatto una vera e propria filosofia di vita. Non vi è grande evento in cui la coppia non sappia magistralmente attirare l’intera attenzione su di sé, complice ensemble di dubbio gusto ben assestati. Così, puntuale, con la trionfale ricomparsa del primo sul red carpet dei Grammy Awards – sul quale era grande assente da qualche anno – ecco accadere quello che oramai non è più da considerarsi un colpo di scena, ma che si è comunque lasciato dietro tutta una serie di espressioni esterrefatte ben stampate sui volti del pubblico. Il risultato? Si sta parlando molto più di loro che della cerimonia stessa, appare più che ovvio. Ma non è certo finita qui, perché la sete di spettacolo si è protratta sino all’after party.

Kanye West e Bianca Censori danno spettacolo (anche) all’after party: sotto al body nulla

Kanye West, candidato nella sezione Best Rap Song, ha fatto il suo grande ritorno sul tappeto rosso dei Grammy Awards assicurandosi che fosse davvero tale: per la prima volta l’artista vi si è presentato mano nella mano con la moglie Bianca Censori la quale, dapprima avvolta in una folta e lunga pelliccia nera, tutt’a un tratto (e sotto indicazione del marito, a quanto si evince dai video in circolazione) la avrebbe lasciata scivolare svelandone al di sotto la silhouette fasciata soltanto da un micro dress totalmente trasparente.

Quello che avrebbe tutte le sembianze di uno scandalo – se solo non fossimo tutti oramai abituati a certi siparietti studiati nei minimi dettagli – altro non sarebbe che una citazione della copertina dell’ultimo album dell’artista, Vultures 1, eppure in molti si stanno tuttora chiedendo se la designer fosse realmente d’accordo nell’esibire il proprio corpo in maniera tanto esplicita.

Il rapper, dalla sua, avrebbe invece sfruttato la sua fugace apparizione per promuovere la nuova collezione Yeeze x Adidas, sulla quale pare sia stata applicata una promo poco casualmente nei minuti successivi al suo controverso approdo sul red carpet. Che dire, missione compiuta.

Dopo aver catalizzato l’attenzione generale in quel frangente, la coppia si è diretta verso un esclusivo after party per continuare lo spettacolo. Anche qui gli audaci coniugi hanno abilmente rubato la scena: Bianca, nel giro di pochi instanti, ha scambiato il chiacchierato nude look finito dritto dritto tra le peggiori mise dei Grammy – e mai tale termine è stato impiegato più pertinentemente di così – con un aderentissimo body nero semitrasparente a perizoma, corredato solo di un paio di stivali alti.

A dispetto d’ogni supposizione Kanye West e la moglie sembravano particolarmente in sintonia in quel frangente, impegnati a ballare in tutta spensieratezza sulle note di Stars.

Kanye West e Bianca Censori sono davvero stati cacciati dai Grammy? La verità

Secondo fonti certe e malgrado il fitto chiacchiericcio generato ad hoc, Kanye West e Bianca Censori non sarebbero realmente stati cacciati dai Grammy Awards 2025.

La coppia avrebbe semplicemente scelto di sfilare rapidamente sul red carpet, e per ovvie ragioni, prima di salire in macchina e andarsene diretta alla festa di cui sopra. Una pura e semplice strategia di marketing mordi e fuggi, a quanto pare, che ha avuto l’esito sperato.