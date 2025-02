Censura Censori: Kanye e Bianca nuda scandalizzano i Grammy Awards

Fonte: Getty Images Kanye West e Bianca Censori a Grammy awards 2025

Era da un po’ di tempo che non ne combinava (anzi, combinavano) una delle loro, e quale occasione migliore e più ghiotta dei 67esimi Grammy Awards, quando tutti gli occhi sono centrati sul red carpet di uno degli eventi mondiali più importanti dello showbiz? Detto fatto: Kanye West e sua moglie Bianca Censori hanno messo a segno il colpo migliore della loro carriera, visto che – pare – sono riusciti a farsi allontanare dalla cerimonia, “gentilmente scortati” alla porta dalla polizia.

Il motivo? Semplice: Bianca si è presentata sul red carpet praticamente nuda, con un velo di tulle a (mal) nascondere il corpo. Serena e a suo agio, come se indossasse un abito di Versace o Dior e non una seconda pelle, la coppia ha posato sorridente davanti ai flash dei fotografi, ma, a quanto pare, non è arrivata fino al palco.

La diabolica Bianca, arrivata in realtà con una pelliccia nera, l’ha fatta cadere proprio mentre si metteva in posa davanti ai giornalisti, godendosi le espressioni scioccate dei presenti. Mentre Kanye, assicurano quelli che sono riusciti a leggere il labiale, le impartiva istruzioni su come comportarsi. A conferma di chi vorrebbe Bianca succube da anni del rapper.

Secondo Nicola Hickling, fondatore e analista principale di LipReader, West avrebbe infatti detto a sua moglie di togliersi il cappotto e rivelare tutto: “Fai la scenata, ora, lasciatelo cadere sulle spalle e poi voltati”, le avrebbe suggerito.

Qualcuno afferma che la polizia poco dopo sia intervenuta per scortarli fuori. Altri sostengono che la coppia, dopo il coup de théâtre se ne sia andata di propria iniziativa. Quasi a voler dire: a noi della cerimonia poco importa, l’importante è attirare l’attenzione, con qualunque mezzo, e farci pubblicità. Non a caso subito dopo essere finiti sulla bocca e le pagine di tutti, cartacee e social, Kanye ha pubblicato una serie di pubblicità per il suo marchio di abbigliamento Yeezy. Geni del marketing o del male, questo è il dilemma. Probabilmente entrambi: That’s America…