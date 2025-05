Provaci ancora Bianca Censori: crisi superata e nuovo nude look

Fonte: IPA Bianca Censori e l’ossessione per Kim Kardashian: stessi look estremi

È probabile che anche i continui rumor sulle crisi e gli addii tra Kanye West e Bianca Censori ( l’ultima notizia: lei lo ha lasciato, lui ha confermato) sia l’ennesima strategia di marketing per far parlare di loro, quando delll’ultimo topless di Bianca si è spento l’interesse. E guarda a caso, dopo la nuova prova dell’addio arriva puntuale il nuovo nude look a riaccendere il gossip.

Così è stato anche questa volta, quando, dopo la notizia data per certo ad aprile della loro rottura, la coppia è apparsa felice e innamorata in Spagna a Marbella, mentre si concedevano un gelato. Kanye come al solito vestito casual, Bianca come al solito non vestita: coulotte nera e top di corda trasparente che non lasciava nulla all’immaginazione e ha risvegliato gli spagnoli dal torpore della siesta, scatenandoli in un gara all’ultimo filmato, prontamente postato sui social.

E tra un commento e l’altro del tipo “Ma perché Kanye continua a farla (s)vestire così?”, “La realtà è che è lei a volerlo fare, tutto studiato a tavolino”, c’è anche chi osserva come a Bianca sia andata bene visto che solo dal 2020 alle donne è consentito il topless in alcune zone della Spagna, in base alla legge catalana sulla parità di genere. Secondo il Daily Record, infatti, le autorità spagnole hanno imposto da qualche anno norme che consentono alle donne di prendere il sole in topless in pubblico senza timore di arresto.

Ne frattempo, Kanye e Bianca se la divertono, e lei, che per l’occasione ha sfoggiato una lunga parrucca nera con frangetta, ha di nuovo scatenato i commenti sulla somiglianza, cercata e voluta, con la celebre ex Kim Kardashian. Appuntamento alla prossima puntata.