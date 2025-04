Bianca Censori ha lasciato Kanye West: “Voleva farmi ricoverare”. La canzone svela il retroscena

Fonte: IPA Kanye West e Bianca Censori

Bianca Censori e Kanye West? The end. Sarebbe giunta dunque al termine la storia tra l’ex coppia: a confermarlo è stato West con una nuova canzone. La Censori ha scelto di lasciarlo a causa dei suoi sfoghi sui social media. Il rapper ha spiegato la situazione attuale nel brano: “La mia bambina è scappata, ma prima ha cercato di farmi ricoverare”. Nel testo è presente anche una supplica rivolta proprio a Bianca: la prega di tornare insieme a lui.

Bianca Censori e Kanye West si sono lasciati

Eccessivi in quasi tutte le loro apparizioni pubbliche, l’ormai ex coppia composta da Bianca Censori e Kanye West è giunta al capolinea. A farlo sapere sono i tabloid americani, con E!Online che ha condiviso il testo del nuovo brano del rapper in cui parla apertamente della crisi vissuta con la Censori. “Voglio che torni, che tu torna da me. So cosa ho fatto per farti arrabbiare, Bianca, voglio solo che torni da me. Scappata via, ma prima ha cercato di farmi ricoverare. Non sono andato in ospedale perché non sono malato, semplicemente non capisco”, questi alcuni dei versi presenti nel brano.

Tornando un po’ indietro nel tempo, il pensiero vola a una delle ultime apparizioni pubbliche, ovvero quella del red carpet dei Grammy Awards, dove la Censori si è praticamente presentata quasi nuda. Il rapper aveva detto di avere il “dominio” su sua moglie. “Non le faccio mai fare nulla che non vuole, ma sicuramente non sarebbe stata in grado di farlo senza la mia approvazione”. Nella canzone, in ogni caso, West si è scagliato anche contro la famiglia Censori, affermando che lo “vogliono rinchiudere”. Negli anni, si sono susseguite diverse voci in merito alla preoccupazione di amici e parenti sulla situazione di Bianca.

La crisi e le voci di divorzio

Ripercorrere la timeline della storia tra Bianca Censori e Kanye West è tutt’altro che facile. Si sono sposati nel 2022, e da allora ogni apparizione pubblica ha fatto discutere (o dato scandalo). Lei gli è rimasta vicina fino al mese di febbraio, ma una fonte aveva svelato di “averne abbastanza” di lui. Poi ha scelto di dare ancora una possibilità, fino a quando tutto non si è rotto definitivamente.

Secondo Page Six, Kim Kardashian ha contattato Bianca Censori dopo aver saputo della sua rottura con West, ma Bianca l’ha praticamente ignorata. “Bianca ha ignorato Kim, ma era comunque importante farle sapere che era lì se e quando avesse avuto bisogno di qualcuno con cui parlare”. L’ex moglie di Kanye, dunque, ha voluto mandare il suo sostegno pubblico alla Censori.

“Kim sente di essere l’unica altra persona su questo pianeta che sa veramente cosa ha passato Bianca”, ha aggiunto la fonte. Nemmeno la Kardashian era stata messa al corrente della rottura, in ogni caso: proprio come tutto il mondo, lo ha scoperto tramite il testo della nuova canzone. Dunque, è vero? Sarà calato il sipario su una delle coppie più discusse degli ultimi anni? Solamente il tempo potrà darci la conferma definitiva.