Fonte: IPA Kanye West e Bianca Censori

C’è un limite a tutto. A quel che si può perdonare a un marito, alle sue richieste assurde e ai limiti da oltrepassare. Per Bianca Censori, quel limite forse è arrivato. Si parla di divorzio in vista tra Kanye West e la silenziosa moglie. Lui smentisce, ma c’è chi già conosce l’entità degli alimenti (forse in questo caso sarebbe giusto parlare di risarcimenti?) da lei richiesti.

Bianca Censori pronta al divorzio?

Undici giorni dopo la loro sconvolgente apparizione ai Grammy Awards, Kanye West e la moglie Bianca Censori avrebbero posto fine alla loro relazione. Di una rottura si parlava già lo scorso settembre, quando però i due si riavvicinarono. Adesso, sembra che la coppia sia così lontana da non trovarsi neppure nello stesso continente. È la testata anglosassone DailyMail a dare l’annuncio, riportando la testimonianza di una persona vicina alla coppia.

A confermare l’ipotesi divorzio anche il tabloid TMZ, una cui fonte rivela che sia West che Censori sono già in contatto con degli avvocati divorzisti. Pare che al momento, Censori si trovi nella loro casa dal valore di 35 milioni di dollari a Los Angeles, mentre West sia volato in un albergo a Tokyo, in Giappone, dove ha già trascorso gran parte dell’ultimo anno. Pare che alla futura ex moglie del rapper sarà riconosciuto un risarcimento di circa 5 milioni di dollari, considerata la breve durata del matrimonio, iniziato poco più di due anni fa, a dicembre 2022.

Kanye West nega tutto

Il divorzio è vero o no? Su questa storia si afferma tutto e il contrario di tutto. Alle notizie diffuse da TMZ e dal DailyMail ha risposto Milo Yiannopoulos, giornalista inglese tra i più esperti della coppia, sul The Hollywood Reporter. “Ye e Bianca sono a Los Angeles, per festeggiare insieme il giorno di San Valentino. – controbatte Yiannopoulos – Notizie sulla loro vita privata arriveranno direttamente da loro, e non da pettegolezzi senza fonti sui tabloid”. Il giornalista infine commenta: “È la quinta o la sesta volta che la stampa ha erroneamente riportato di una separazione tra Ye e Bianca? Ho perso il conto”. E se è vero che non sempre i pettegolezzi si rivelano veritieri, un popolare detto afferma che “dove c’è fumo, c’è fuoco”.

La rottura dopo i Grammy

Un’altra fonte, persona vicina a Bianca, rivela al Post che “lei ne ha abbastanza”. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe stata la t-shirt con la stampa di una svastica messa in vendita da Ye sull’e-commerce del proprio brand di moda. “Lei gli ha detto di non voler essere associata a una cosa del genere”, continua la fonte. Le azioni del marito, “si riflettono su di lei, e lei non vuole essere parte di questo circo”.

Dove, per “circo” si intende non soltanto l’aberrante gesto della svastica, ma anche la pubblicazione di video porno sui propri profili social, fino al ban definito. E, naturalmente, l’apparizione ai Grammy dove, forse spinta da lui, Censori si è presentata sul red carpet senza invito e senza neppure un vestito indosso. Amici dicono che “lui crede che lei tornerà, dice che è ‘soltanto arrabbiata’, ma al momento lei ribadisce di averne abbastanza” e sembrano parole definitive.