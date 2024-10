Fonte: Getty Images Kanye West e Bianca Censori

Kanye West e Bianca Censori sono al centro delle cronache internazionali da qualche giorno, viste le indiscrezioni che li volevano in crisi e pronti al divorzio, dopo circa due anni di matrimonio. La coppia, infatti, non era più apparsa in pubblico insieme e il trasferimento del rapper in Giappone sembrava confermare, ulteriormente, la distanza tra i due.

Di recente, però, Kanye West e Bianca Censori sono stati avvistati nuovamente insieme e l’affinità tra di loro ha smentito ogni presunta crisi. Negli ultimi scatti, infatti, il rapper e l’architetto appaiono più affiatati che mai.

Kanye West e Bianca Censori, l’avvistamento a Tokyo

Kanye West e Bianca Censori sarebbero ancora innamoratissimi e non avrebbero alcuna intenzione di separare le loro strade. Dopo insistenti voci di crisi, infatti, il rapper e la moglie, sono stati paparazzati insieme in una zona commerciale, e, nelle foto che li ritraggono, i due danno l’impressione di amarsi ancora molto.

Le foto rubate sono state scattate proprio a Tokyo, città dove, secondo i rumors, Kanye West starebbe pianificando una nuova vita e dove sembrava che l’architetto non volesse seguirlo. Sono smentite, così, con una sola uscita pubblica, non solo le voci di crisi tra i due, ma anche la motivazione che veniva data come più probabile alla base della loro presunta crisi: il trasferimento nella metropoli giapponese del rapper, che sarebbe stata mal digerita dalla moglie.

Fonte: IPA

Kanye West e Bianca Censori sono stati fotografati mentre si dirigevano al Dover Street Market Ginza, una zona di shopping lussuosa di Tokyo. Mentre camminavano viciia, i due si sono lasciati andare anche a delle tenerezze, come delle carezze e degli abbracci. La coppia si è voluta mostrare in pubblico, dopo le voci insistenti di crisi, anche con un outfit coordinato, declinato nel colore del bianco, come a voler sottolineare la loro sintonia.

Kanye West e Bianca Censori, le voci di crisi

La storia d’amore tra Kanye West e Bianca Censori sembrava arrivata, ormai, al capolinea, prima del loro ultimo avvistamento a Tokyo. Alla base di questa convinzione alcuni movimenti della coppia e silenzi, che facevano pensare a una crisi. I due, infatti, non erano più apparsi in pubblico in coppia, dal 20 settembre in avanti, come sono soliti fare e, invece, Kanye West era stato avvistato più volte da solo.

Bianca Censori, intanto, si trovava in Australia dalla sua famiglia e, entrambi i componenti della coppia, si sono chiusi nel silenzio e non hanno commentato le insistenti voci di crisi, che li coinvolgevano in prima persona. Altri rumors affermavano che i due avessero già comunicato, alle persone a loro più vicine, la fine della loro storia d’amore.

Kanye West e Bianca Censori, secondo altre indiscrezioni, sarebbero andati incontro anche a delle incomprensioni che avrebbero minato il loro legame, così unico. Ma ancora, il presunto trasferimento del rapper nella città giapponese, sembrava un ulteriore elemento a conferma dell’imminente divorzio, visto che non era chiaro se anche la moglie avesse intenzione di trasferirsi con lui. Adesso che i due sono stati avvistati, proprio nella città giapponese, vicini e affiatati come sempre, il divorzio sembra essere completamente smentito.