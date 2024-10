Kanye West e Bianca Censori verso il divorzio: “Lei non vuole seguirlo a Tokyo”

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Kanye West e Bianca Censori

Kanye West e Bianca Censori, la coppia che aveva fatto tanto parlare di sé sin dal loro matrimonio segreto, sembrano essere diretti verso una separazione definitiva. Dopo meno di due anni di unione, le tensioni tra i due sono diventate sempre più evidenti, con voci che circolano sul fatto che Kanye West stia già pianificando una nuova vita lontano dagli Stati Uniti, in particolare a Tokyo. La domanda che ora tutti si pongono è: cosa ha portato la coppia a questo punto di rottura?

La crisi e le apparizioni solitarie di Kanye

Negli ultimi mesi, Kanye West è stato visto più volte da solo, un comportamento inusuale per la coppia che fino a poco tempo fa sembrava inseparabile. L’ultima apparizione pubblica insieme risale al 20 settembre, quando Kanye e Bianca sono stati fotografati durante una sessione di shopping a Tokyo.

In quell’occasione, Bianca ha indossato uno dei suoi ormai iconici outfit “nude look”, molto audaci e minimalisti, che hanno fatto discutere tanto i fan quanto i critici della moda. I due, come sempre, hanno fatto della loro presenza in pubblico un vero e proprio spettacolo, con lei che spesso ha indossato abiti che molti ritengono scelti direttamente dal marito.

In ogni caso, secondo fonti vicine alla coppia, dicono che i coniugi starebbero attraversando una fase difficile già da settimane. Bianca è stata vista più volte in Australia, il suo paese natale, dove si è recata per trascorrere del tempo con la famiglia e prendersi una pausa dalla frenetica vita che aveva al fianco del rapper.

Kanye, invece, sembra ormai essersi stabilito in Giappone, dove si dice abbia intenzione di trasferirsi definitivamente. Questa distanza fisica e emotiva tra i due è stata ulteriormente confermata quando Bianca ha deciso di non seguirlo a Tokyo, un segnale evidente di una crisi che potrebbe culminare nel divorzio.

Tuttavia, le apparizioni solitarie di Kanye West si sono intensificate nelle settimane successive. Il rapper è stato avvistato in un ristorante giamaicano a Tokyo, dove ha lasciato la sua firma su una delle pareti del locale, dimostrando il suo amore per la cucina locale.

In un’altra occasione, Kanye è stato visto partecipare a un evento di wrestling, il Pro Wrestling Noah, ancora una volta senza Bianca al suo fianco. Questi episodi hanno alimentato le speculazioni su una rottura imminente.

Il silenzio della coppia e le speculazioni

Nonostante le numerose speculazioni, né Kanye West né Bianca Censori hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla loro separazione. Kanye, da sempre noto per essere piuttosto riservato riguardo alla sua vita privata, ha scelto di mantenere il silenzio, alimentando così ulteriormente l’interesse mediatico attorno alla questione. Bianca, dal canto suo, ha preferito restare lontana dai riflettori, concentrandosi sulla sua vita familiare in Australia.

Secondo diverse fonti, Kanye e Bianca avrebbero già informato le persone a loro più vicine della fine della loro relazione, con l’ex marito di Kim Kardashian deciso a iniziare una nuova vita a Tokyo.

La scelta di Tokyo non sembra essere casuale: il rapper ha sempre avuto una forte attrazione per la cultura giapponese e ha trascorso molto tempo nel paese negli ultimi anni. Tuttavia, questo nuovo capitolo della sua vita non sembra includere Bianca.

Bianca Censori, architetta e musa di Kanye, ha lavorato al fianco del marito come capo del design architettonico per il marchio Yeezy, ma le differenze personali e professionali tra i due sembrano ormai insanabili. La coppia che aveva fatto sognare molti per la loro complicità artistica e il loro stile unico, sembra ora destinati a percorrere strade diverse.