Fonte: IPA Kim Kardashian, Kanye West e Bianca Censori

Kanye West ha un tipo ben preciso di donna: è giovane, bellissima, mora e formosa e, infine, finisce per odiarlo. Dopo essere stato apparentemente abbandonato dalla moglie Bianca Censori (prontamente rimpiazzata con quella che sembra essere una sua sosia), il rapper che oggi si fa chiamare Ye si è guadagnato l’ira dell’ex Kim Kardashian, che minaccia di allontanarlo dai figli. È difficile capire davvero cosa sta succedendo in questa storia più intricata di una soap opera.

Che fine ha fatto Bianca Censori?

È dalla scandalosa apparizione a sorpresa ai Grammy che Kanye West e Bianca Censori non si vedono assieme. Nel frattempo, il rapper è stato avvistato a Los Angeles con una donna che Bianca la ricorda parecchio. Alta, con i capelli scuri e le labbra carnose, sportiva e dalle curve travolgenti. Di Censori la misteriosa ragazza ha anche il look – in versione coperta, però: dolcevita e leggings total black, tutto attillatissimo, chignon impeccabile e occhiali da vista. Che Ye (così si fa chiamare adesso) abbia già trovato una sostituta?

L’avvistamento con la donna misteriosa confermerebbe le voci su un possibile divorzio della coppia, la cui crisi si è acuita proprio dopo i Grammy. Voci, tuttavia, mai confermate. Nonostante fonti a loro vicine affermino che i due al momento non vivano assieme, Bianca Censori è nei giorni scorsi tornata a postare sul suo profilo Instagram. Nelle stories ha condiviso una polaroid che la ritrae in biancheria intima e con una parrucca bionda, la didascalia indica che è stata scattata da Ye.

Kanye West collabora con Puff Diddy

Quando avvista uno scandalo all’orizzonte, Kanye West ci si tuffa dentro. Così, per non restare l’unico escluso di Hollywood dall’intricata vicenda giudiziaria che ha come protagonista il rapper Puff Daddy, Ye ha pensato fosse il momento giusto per pubblicare un brano assieme. La canzone si intitola Lonely Roads Still Go to Sunshine ed è stata condivisa da West sul suo profilo X. Il brano, lungo 5 minuti, si apre con l’estratto di una conversazione telefonica tra West e Puff Daddy, all’anagrafe Sean Combs, attualmente detenuto in carcere con l’accusa di reati sessuali su minori. “Voglio solo ringraziarti per esserti preso cura dei miei figli, amico. Nessuno li ha contattati, nessuno li ha chiamati” si sente affermare Combs. West risponde con un emozionato “Ti voglio bene, amico. Mi hai cresciuto”.

L’ira di Kim Kardashian

La nuova canzone non è piaciuta affatto a Kim Kardashian, che con Kanye West ha condiviso nove anni assieme (di cui sette da marito e moglie) e quattro figli. Ed è proprio il comportamento del padre nei confronti della figlia undicenne North West ad aver destato la preoccupazione della mamma. Alla canzone partecipa infatti, cantandone un verso, anche la ragazzina, così come il giovanissimo figlio di Diddy, Christian. Kardashian afferma, però, che West non l’ha consultata prima di annettere la figlia nel discutibile progetto e ha provato a evitare la pubblicazione della canzone.

In uno slancio di maturità, Kanye West ha scelto di rendere pubblici gli screenshot di alcuni messaggi scambiati con Kim, il cui lei scrive di “aver inviato documenti in modo che North non sia nella canzone di Diddy, per proteggerla”. Lui risponde: “Modificalo o andrò in guerra. E nessuno di noi due si riprenderà dalle ricadute pubbliche. Dovrai uccidermi”. Gli screenshot sono stati presto cancellati e, al loro posto, è apparso un nuovo messaggio di Kanye: “Non voglio solo ‘vedere’ i miei figli. Devo crescerli”.