Diletta Leotta incinta e con l’abito bianco per la prima festa di Loris Karius

Fonte: IPA Diletta Leotta incinta, i look premaman più belli (senza rinunciare alla sensualità)

Un pancione che cresce sempre di più e un amore che l’ha resa finalmente felice. Diletta Leotta è al settimo cielo ed è sul punto di tenere tra le braccia la sua bambina, attesa per agosto, concepita con il portiere del New Castle Loris Karius. Insieme, hanno festeggiato il primo compleanno come coppia e lei, in bianco, è apparsa meravigliosa. La gravidanza è agli sgoccioli e, quindi, si stanno godendo gli ultimi scampoli di libertà prima che la loro vita sia rivoluzionata per sempre.

Diletta Leotta incinta, l’abito bianco per Loris Karius

Il caldo e l’estate chiamano il bianco. Lo sa bene Diletta Leotta che, per il compleanno di Loris Karius, ha scelto di indossare un abito total white che ha messo in evidenza le sue bellissime curve da futura mamma. Il pancione ormai esplosivo è fasciato da un tessuto super stretch che ha valorizzato il suo splendido fisico, che mantiene in forma con un allenamento dolce adatto alle donne in gravidanza. Un po’ come, a suo tempo, ha fatto anche Aurora Ramazzotti – mamma del piccolo Cesare Augusto nato il 30 marzo 2023 – che è già tornata a fare sport ad appena qualche settimana dalla nascita del suo bambino.

“Happy Birthday, amore”, scrive Diletta Leotta rivolgendosi al suo compagno, che desidera sposare ma non prima che lui in persona le faccia la giusta proposta. I due stanno insieme da pochissimo e la notizia della gravidanza li ha spiazzati. L’hanno infatti scoperto alla vigilia di Natale, per caso, dopo che lei ha deciso di fare il test per essersi sentita un po’ “strana” al mattino. La notizia è circolata rapidamente ma loro hanno voluto mantenere il segreto fino a quando non si sono sentiti pronti. Nel video dell’annuncio, hanno quindi solo confermato quello che era già stato per certo: “Vi dobbiamo dire una cosa… ma lo sapete già?”.

L’estate in attesa e i progetti futuri

La bambina di Diletta Leotta nasce ad agosto, magari il 16, proprio nel giorno del compleanno della sua mamma. È certo che nascerà a Milano, dove si trova il suo ginecologo, mentre per il nome la coppia pare che sia ancora in alto mare. Lei avrebbe voluto chiamarla Ofelia come la sua mamma, che si è però opposta a questa possibilità, quindi è molto probabile che si lascino trasportare dai sentimenti.

Per il matrimonio c’è ancora tempo, anche se lei vorrebbe che le venisse fatta una proposta in piena regola. “Deve chiedermelo lui”, ha detto in una lunga intervista a Corriere della Sera nella quale ha presentato il suo podcast Mamma Dilettante, mentre starebbe però desiderando di portarlo in Italia e – in particolare – all’Inter. Lei è infatti diventata la sua manager e starebbe tentando di tutto pur di avvicinarlo a sé.

Il ritorno al lavoro, a bordo campo per DAZN, è previsto subito dopo il parto. Vorrebbe già tornare a settembre, fisico e lavoro permettendo, ma non c’è davvero niente di certo. Di sicuro, da quando ha rivelato di essere in attesa di una bambina, Diletta Leotta ha sfoggiato il suo splendido corpo in trasformazione tra abiti meravigliosi e bikini scintillanti.