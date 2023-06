Diletta Leotta col pancione: su Instagram la ginnastica preparto con la fitball

Fonte: IPA Diletta Leotta incinta, i look premaman più belli (senza rinunciare alla sensualità)

Diletta Leotta con il pancione è più bella che mai. In attesa della sua prima figlia, la conduttrice DAZN sta vivendo un periodo davvero d’oro, fatto di felicità e (tantissimo) amore al fianco di Loris Karius. Su Instagram, ha condiviso un video del suo allenamento, ginnastica preparto con fitball. Così sta continuando a tenersi in forma, dispensando consigli preziosi a tutte le mamme e alle sue follower sui social.

Diletta Leotta, l’allenamento con fitball su Instagram

Non è un mistero: Diletta Leotta ha sempre amato l’allenamento, lo sport e l’esercizio fisico. La conduttrice sportiva, volto di DAZN, si è sempre allenata, tutti i giorni. “Bastano 20 minuti”, ha raccontato a Gazzetta Active. Anche in gravidanza, non si è tirata indietro: su Instagram, ha mostrato a tutte il suo allenamento preparto con fitball.

“Mobility Routine, tre esercizi perfetti da fare con la fitball: circolazione del bacino, allungamento adduttori e cat stretch”, ha scritto a corredo del video. Il suo post è stato apprezzato da molte donne. “Fitball migliore amica delle donne in gravidanza”, ha infatti commentato una utente. La Leotta sta vivendo in modo sereno la gravidanza, giunta in modo inaspettato.

Come si tiene in forma Diletta Leotta, anche in gravidanza

“Quotidianità e benessere. Per me è essenziale fare sport anche se solo per 20 minuti al giorno. Scarico tutto lo stress accumulato. Insomma, io mi rigenero e ricarico così”, a Gazzetta Active, ha svelato i suoi segreti di fitness, ammettendo di trovare nello sport una vera e propria valvola di sfogo. Non solo un modo per tenersi in forma, ma anche per ricaricarsi, per scaricare lo stress e per fare il pieno di adrenalina.

Ha anche ammesso di allenarsi ovunque, non solo in casa, ma anche nelle camere d’hotel quando si trova in viaggio per lavoro. “Non servono gradi spazi e non è fondamentale recarsi in palestra”. Quali sono gli esercizi che svolge quotidianamente? Yoga, allenamento a corpo libero, potenziamento di braccia, gambe e glutei. E adesso ha scelto di allenarsi con fitball, i cui benefici per le donne in dolce attesa sono molteplici.

E per quanto riguarda l’alimentazione? Sempre alla Gazzetta, ha rivelato: “Non seguo una dieta particolare, mangio bene e sto attenta durante tutta la settimana, soprattutto se durante il weekend dovrò andare a cena fuori dove è difficile non concedersi un dolcino”.

Diletta Leotta in dolce attesa: la felicità con Loris Karius

La Leotta non potrebbe essere più che felice in questo periodo. Ora è tempo di estate, e con lei di relax, di mare. Chissà dove andrà in vacanza quest’anno, e soprattutto se riuscirà a organizzare un viaggio con la sua amica di sempre, Elodie. Per il momento, si gode il viaggio: la dolce attesa e soprattutto la storia d’amore con Loris Karius.

Nonostante la “preoccupazione iniziale”, ammessa da lei stessa nel corso di una intervista al Corriere della Sera, tutto sta procedendo per il meglio. Per il momento, però, ancora niente nozze. “Certo, ci penso. Ma deve chiedermelo lui. In questo sono tradizionalista”. Chissà se le campane a nozze suoneranno presto.