Quanto è alta Diletta Leotta? Abbastanza da non aver certamente bisogno di tacchi vertiginosi, ma quella per le scarpe è una passiona a cui non può proprio rinunciare

Diletta Leotta è una delle donne più ammirate d’Italia e certamente non è difficile capire perché. Da tempo accompagna i tifosi sintonizzati su Dazn presentando le partite di calcio, sport che occupa un posto speciale nel suo cuore a maggior ragione da quando è felicemente legata al compagno Loris Karius, portiere del Newcastel, col quale ha avuto la figlia Aria e che sposerà a breve. Ma oltre al calcio e alla radio, la Leotta ha una grande passione per la moda e lo dimostrano tutti i look che sfoggia di volta in volta con particolare attenzione alle scarpe. Ama i tacchi, anche se non ne avrebbe bisogno: vi diciamo tutto su di lei, dall’altezza alle scelte di stile.

Diletta Leotta, quanto è alta

Alta 175 cm, Diletta Leotta ha un fisico statuario che cura costantemente sin da quando era giovanissima. Le malelingue staranno pensando ai “ritocchini”, argomento che non ha mai troppo approfondito nonostante siano evidenti i cambiamenti che ha subito nel tempo, ma la verità è che per mantenere la sua forma impeccabile la conduttrice sportiva e radiofonica di origini siciliane non rinuncia mai all’allenamento.

Per lei lo sport è “quotidianità e benessere”, come ha spiegato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. “Per me è essenziale fare sport anche se solo per 20 minuti al giorno. Scarico tutto lo stress accumulato. Insomma, io mi rigenero e ricarico così”. Per via dei tanti impegni non le è sempre possibile andare in palestra, ma trova sempre spazio per allenarsi in casa tra esercizi di workout e yoga. Un modo per tenersi in forma ma anche per rilassare la mente: “Per me allenarmi vuol dire anche liberare la mente e staccare da tutto: infatti, da quando ho scoperto lo yoga non posso più farne a meno. Riesco proprio a rilassarmi e allo stesso tempo godermi il mio allenamento. Gli altri giorni scelgo allenamenti sia per la parte alta che bassa del corpo”, ha spiegato sempre alla Gazzetta.

Allenamento, meditazione e ovviamente anche alimentazione sana. Da donna attenta quale è, Diletta Leotta sa bene che quel che mettiamo in tavola gioca un ruolo fondamentale sia per quanto riguarda il benessere fisico che quello mentale. E una working mom come lei, anche per questo riuscita immediatamente a tornare in forma dopo la nascita di Aria, fa di tutto per essere sempre al top e performare nel lavoro, che svolge con impegno e dedizione.

Diletta Leotta e l’irrinunciabile passione per le scarpe

Sportiva sì, ma con stile! Che siano stivaletti o décolleté con tacchi vertiginosi, poco importa: uno dei punti di forza dei look di Diletta Leotta sono senza dubbio le scarpe, che possiede in tantissimi modelli diversi che ben si adattano ad ogni tipo di occasione. Non che abbia bisogno di recuperare centimetri in altezza, ma la conduttrice sportiva sa bene che il giusto paio di tacchi – anche con plateau – dona il giusto slancio alla silhouette, esaltando abiti e accessori.

Lo dimostrano, ad esempio, gli stivaletti indossati durante l’ultima partita che ha presentato su Dazn. La Leotta ha sfoggiato un working look da manuale, semplice ma di grande effetto e rigorosamente total black (col nero non si sbaglia mai). Ma potremmo elencare molti altri eventi segnati da look che certamente hanno lasciato il segno, al di là degli impegni lavorativi. Diletta Leotta si contraddistingue per uno stile molto personale, che mette in risalto il fisico senza rinunciare a dettagli sgargianti, audaci trasparenze e talvolta gonne micro, che lasciano scoperte le gambe.

E nel tempo libero? Ovviamente la parola d’ordine è: comodità. La splendida Diletta adora tacchi e plateau, ma non rinuncia certo alle scarpe basse al di là delle telecamere. Così per un tranquillo pomeriggio di shopping o per un incontro con le amiche opta per stivaletti più casual, senza dimenticare le sneakers che non indossa soltanto quando si dedica agli allenamenti. Quello di Diletta Leotta è un guardaroba da cui trarre ispirazione.