Kanye West si è sposato con Bianca Censori, sosia della ex Kim Kardashian

Fonte: IPA Kanye West e Bianca Censori

Kanye West non ha pace: il musicista irrequieto, che passa dalla musica alla politica ai temi ambientali ai complotti planetari come una pallina da flipper impazzita, dopo essere stato lasciato dalla ex moglie Kim Kardashian a febbraio 2021 (ufficializzato pochi mesi fa) in un anno e mezzo ha collezionato una serie di flirt incredibili. Non solo per il numero, quanto per il fatto che almeno la metà delle liason riguardavano donne sosia della ex Kim. E adesso, notizia dell’ultima ora e ciliegina sulla torta, il rapper è convolato a nozze con l’ennesimo clone di Kim: la designer di Yeezy Bianca Censori.

Bianca Censori, nuova moglie di Kanye West

Professione imprenditrice, Bianca è, da curriculum, “Head of Architecture” e si è assicurata la posizione in Yeezy dopo aver conseguito un Master in progettazione edilizia presso l’Università di Melbourne in Australia.

Durante il suo periodo da studentessa in Australia, Bianca ha fondato il marchio di gioielli Nylon’s.

L’attività è iniziata quando lei e un’amica hanno iniziato a realizzare girocolli e braccialetti di cristallo Swarovski per sé e per gli amici, prima che si rendessero conto del potenziale per aprire un negozio.

Dopo la laurea, Bianca è diventata consulente di design per un anno prima di lavorare come studente architetto per tre anni.

Ha poi completato un Master tra il 2019 e il 2020 prima di trasferirsi a Los Angeles quando ha ottenuto il lavoro presso Yeezy.

Fonte: IPA

Kanye e Bianca, matrimonio non “legale”

La coppia si sarebbe sposata con una cerimonia privata ed è stata vista indossare fedi nuziali come “simbolo del loro impegno insieme”

In realtà, nonostante la cerimonia, l’unione non è legale perché la coppia non sembra aver depositato un vero certificato di matrimonio.

Non è chiaro da quanto tempo si conoscano o da quanto tempo si frequentassero, ma Bianca è entrata a far parte della compagnia Yeezy di Kanye nel novembre 2020.

Kanye West, opera teatrale per Bianca

Il mese scorso, Kanye, che ha cambiato legalmente il suo nome in Ye, ha reso omaggio a sua “moglie” pubblicando il brano Censori Overload, un’opera teatrale sul suo cognome.

Nei testi ha rivelato di essere rimasto celibe prima di sposarsi, cantando: “E la Bibbia ha detto, non posso più fare sesso fino al matrimonio”.

I due sono stati visti – e fotografati – insieme di recente, mentre chiacchieravano fitti e mangiavano un boccone al Waldorf Astoria di Beverly Hills.

Kanye West, le fidanzate cloni di Kim Kardashian

Bianca Censori, di cui spicca l’incredibile somiglianza con Kim Kardashian ( per fortuna lei ora si è tinta di biondo, mentre Kim è tornata da qualche mese al suo colore nero naturale) non è la prima fiamma di Kanye che ricorda incredibilmente il suo ex grande amore. Da febbraio a giugno 2022 Kanye è stato fidanzato con l’influencer Chaney Jones. Volete sapere com’era? Uguale alla Kardashian, ça va sans dire….