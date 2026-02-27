Chi è Swizz Beatz, il marito di Alica Keys

Swizz Beatz è il marito di Alicia Keys. I due si sono sposati un anno dopo essersi conosciuti e hanno due figli

Rapper e noto produttore musicale, Swizz Beatz è il marito di Alicia Keys. Vero nome Kasseem Daoud Dean, è legato alla cantante dal 2010 e nello stesso anno è diventato suo marito. La coppia ha due figli: Egypt Daoud Dean e Genesis Ali Dean, nati nel 2012 e nel 2014. Ma Swizz è anche papà di altri tre figli, frutto di relazioni precedenti.

Chi è Swizz Beatz, la carriera musicale e i riconoscimenti

Classe 1978 Swizz Beatz è nato a New York ed è un rapper e produttore discografico. Lavora da moltissimi anni nel mondo musicale e nella sua carriera ha collezionato vari premi fra cui un Grammy Award e il riconoscimento come Producers & Engineers Wing Award durante i Grammy Awards del 2018.

Ha iniziato a lavorare nell’industria musicale negli anni Novanta e da allora non si è più fermato collaborando con artisti di fama internazionale come Beyoncé, Rihanna, Kanye West, Jay-Z e Snoop Dog.

L’amore di Alicia Keys e Swizz Beatz

Swiss Beatz e Alicia Keys hanno iniziato a frequentarsi nel 2010, ufficializzando la loro storia d’amore. A maggio dello stesso anno hanno scelto di sposarsi con una romantica cerimonia. In seguito i due sono diventati genitori di Egypt Daoud Dean e di Genesis Ali Dean. Prima di incontrare Alicia, Swiss Beatz aveva già avuto tre figli. Prince Nasir Dean, arrivato nel 2000 dell’amore per l’ex Nicole Levy, Kasseem Dean Jr. avuto nel 2006 durante il matrimonio con Mashonda Tifrere. Infine Nicole Dean, nata nel 2008 dal legame con Jahna Sebastian.

Qualche tempo fa Alicia Keys, in un’intervista rilasciata a Entertainment Tonight, aveva parlato del legame con il marito. “Sembrano passati pochi anni. Il tempo vola – aveva spiegato, affermando di essere molto felice accanto al rapper -. Siamo così connessi e abbiamo un legame così bello… Spesso mi sveglio e mi stupisco di averlo accanto. È davvero fantastico”.

A unirli la passione per la musica, prima di tutto. Entrambi infatti hanno iniziato la loro carriera quando erano giovanissimi, affrontando numerose difficoltà. Alicia Keys non ha mai nascosto di essere cresciuta a Hell’s Kitchen, un quartiere di New York che negli anni Ottanta e Novanta era famoso per essere particolarmente degradato e pericoloso. All’epoca la violenza di strada, lo spaccio e la criminalità facevano parte della vita quotidiana di chi viveva in quella zona. A salvarla proprio la musica e una voce straordinaria che è riuscita a portarla al successo.

“La cosa incredibile è che io e mio marito abbiamo iniziato la musica così giovani. Avevamo 14 e 15 anni quando tutto è iniziato – aveva confidato -. Quindi è stato davvero incredibile vederlo creare la favolosa piattaforma Verzuz con Timbaland , così come essere entrambi in una posizione che ci permette di crescere ed evolverci. È un onore affrontare tutto questo insieme. Il nostro primo amore è la musica, una connessione genuina e reale incredibile”.

Swizz è stato fondamentale per Alicia anche nella scelta di puntare sulla bellezza naturale e rinunciare al trucco, ritrovando fiducia in sè stessa e il coraggio di mostrarsi senza filtri.