Fonte: iStock Collant termici: i modelli migliori

Durante l’inverno ci si veste in maniera più pesante per poter affrontare il freddo, per questo la nostra propensione a seguire la moda e la nostra voglia di sperimentare possono essere messe da parte per virare verso scelte più pratiche, comode, ma soprattutto calde.

L’abbigliamento invernale, però, non è per nulla noioso e non deve per forza ingoffare la figura: si può sperimentare con colori, tessuti, si può giocare con sovrapposizioni e mescolare gli stili e in realtà non si deve rinunciare proprio a nulla. Nemmeno a un tocco di femminilità.

Le temperature più basse, infatti, non devono per forza di cose farci rinunciare a gonne e vestiti. C’è un trucco segreto, che ci permette di affrontare il freddo senza nessun timore. Ed è un capo caldo, comodo e avvolgente: si tratta dei collant termici, sensuali, glamour e veri “mai più senza” di stagione.

Perché il trucco per non temere le rigide temperature invernali c’è, ma non si vede.

Perché usare le calzamaglie termiche

In inverno non si deve rinunciare a mini-dress, gonne, abiti lunghi per paura delle temperature troppo rigide. Basta, infatti, saper scegliere gli indumenti giusti per evitare il freddo e poter sfoggiare un look alla moda: le calzamaglie termiche, infatti, sono l’alleato perfetto per indossare ciò che ci piace sempre.

Del resto i trend ci fanno venire voglia di sperimentare, di non avere paura di indossare capi che scoprono il corpo, o di osare con gonne e vestiti anche quando la temperatura scende in picchiata.

Inoltre le calze termiche sono adatte anche ad essere utilizzate in montagna, o se si vive in posti particolarmente freddi: basta indossarle sotto i pantaloni per avere quello strato di coprenza e di calore in più che protegge come una coccola calda dalla rigidità dell’inverno.

Ci sono diversi modelli: da quelli che regalano un finto effetto velato, a quelli coprenti, così come ci sono i prodotti felpati, oppure le calze in lana. Una rapida panoramica dei modelli in commercio ci può aiutare a scegliere quello che maggiormente fa per noi, per non rinunciare allo stile, ma senza aver paura del freddo.

I collant termici da comprare

In commercio si trovano diversi modelli collant termici come quelli di Merlvida che sono felpati e che indossati regalano un leggero effetto trasparente. Sono calzamaglie spesse e calde e si trovano in due spessori diversi: quelle da 220 grammi si adattano alle temperature che oscillano dai 5 ai 20 grati, quelle da 320 grammi, invece, sono perfette dai -5 ai 10 gradi. Si trovano in tre colori differenti: neri, grigi e marroni.

Collant termici Merlvida Due modelli diversi e tre tipologie di colore

Fqqf, invece, propone delle calze termiche adatte per temperature che vanno dai – 5 ai 10 gradi, di un chiarissimo beige, che promettono non solo di tenere al caldo ma anche di avere un effetto modellante per gambe e vita e un effetto push – up sui glutei. Sono realizzati al 90 % in poliestere e al 10 % in elastan.

Offerta Collant termici Fqqf Di colore beige, promettono di regalare un effetto modellante

Sono super elastici e pensati per durare senza strappi, i collant termici di Vijamiy: hanno la fodera in pile spessa, da scegliere sulla base delle temperature, e tre taglie diverse. L’effetto sulla gamba è wow: sembra che ad avvolgerla ci sia una calza leggermente trasparente. E l’eleganza è assicurata.

Collant termici Vijamiy Effetto trasparente, con la fodera in pile spessa

I collant termici coprenti

Se si desidera, invece, scegliere dei collant termici dal risultato coprente allora si può virare la propria attenzione su altre tipologie di modelli.

Come quello proposto da Libella, con fodera interna in morbido materiale felpato, inoltre il colore è opaco (in questo caso un bel rosso scuro, super alla moda) e trattiene il calore corporeo anche alle temperature più basse. Regala una vestibilità perfetta, grazie al materiale che si adatta al corpo come una seconda pelle.

Collant termico Libella Calzamaglie coprenti e che aderiscono al corpo come una seconda pelle

I collant termici di Cette sono foderati di pile e sono realizzati con un filo isolante, che ha la capacità di trattenere il calore anche quando le temperature scendono. 300 denari, banda posteriore e cuciture piatte, sono alcune delle altre caratteristiche rappresentative di questo prodotto. Sono calde, morbide e coprenti.

Collant termico Cette Realizzato con un filo isolante che trattiene il calore

Sono, invece, in cashmere le calzamaglie coprenti di Calzitaly: opache e 150 denari, permettono di mantenere le gambe al caldo con stile ed eleganza. Dotate di un tassello di cotone, hanno la cucitura piatta e una lavorazione in 3D. I materiale con cui sono state realizzate sono fibra naturale cashmere e viscosa.

Calzamaglie termiche di Calzitaly Realizzate in fibra naturale cashmere e viscosa

Calzamaglie termiche per tutti: le opzioni da scegliere

Non mancano anche le calzamaglie termiche che si possono adattare a ogni necessità e a tutti i tipi di corpo.

Ad esempio, i collant foderati di Runmeihe. Il design è quello “finto velato”, sono elastici e morbidi, oltre a essere termici. Vengono presentati come un prodotto a compressione graduata.

Offerta Collant foderati di Runmeihe Con design a effetto finto velato

Adatte anche alle plus size, infine, le calzamaglie di Homirty. Infatti è disponibile l’opzione taglie grandi. Questi collant sono stati progettati per avvolgere le curve, tenere caldo grazie all’imbottitura e sono elastici e resistenti allo strappo. Si trovano in tre colorazioni differenti: color carne, nere e marrone, per cui si possono adattare davvero a ogni stile e a tutti i look. Pensati per garantire confort e durata.

Offerta Collant imbottiti di Homirty In tre colorazioni, taglie grandi disponibili

