Zendaya vola da Jimmy Kimmel in chiffon floreale: il brillante al dito parla chiaro

Da Jimmy Kimmel, Zendaya sceglie uno chiffon floreale impalpabile e accende i rumors con un anello che non passa inosservato

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Ilaria di Pasqua

Lifestyle Editor

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

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Zendaya, l’abito con la gonna a ruota richiama gli anni ’50, il look
Quale anello indossava Zendaya? Cosa ha detto Jimmy Kimmel su Zendaya? Qual è il look primaverile di Zendaya?

Zendaya torna a far parlare di sé – e non solo per il suo talento. A Los Angeles, l’attrice arriva negli studi di Jimmy Kimmel Live! con un look che sembra uscito da un sogno primaverile, ma è un dettaglio ben più concreto a catalizzare l’attenzione. Un gesto, una mano, un anello. E da lì, inevitabilmente, le domande.

Zendaya da Jimmy Kimmel: eterea in chiffon floreale

Zendaya sceglie ancora una volta la via dell’eleganza assoluta, quella che si insinua piano e poi resta. Per la sua apparizione da Jimmy Kimmel, l’attrice punta su un abito firmato Alexander McQueen che sembra quasi dissolversi nell’aria mentre cammina.

Il tessuto è uno chiffon leggerissimo, impalpabile, attraversato da una stampa floreale delicata nei toni pastello: azzurro polvere, rosa cipria, accenni di verde salvia. Una palette morbida, quasi acquerellata, che richiama la primavera senza mai cadere nel prevedibile. La costruzione dell’abito è tutta giocata sulla fluidità: la gonna lunga sfiora il pavimento con una coda leggera, mentre il movimento naturale del tessuto crea un effetto ondeggiante, quasi liquido.

Il punto focale è il collo all’americana, che si chiude dietro la nuca con un maxi fiocco scenografico. Da parte una schiena completamente scoperta, sensuale ma mai ostentata. Il bustier, drappeggiato e leggermente strutturato, scolpisce la silhouette senza costringerla, lasciando spazio a quella naturalezza che è ormai il marchio di fabbrica di Zendaya.

Zendaya a Los Angeles per Jimmy Kimmel con abito floreale in chiffon Alexander McQueen con schiena scoperta e coda fluida
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Zendaya da Jimmy Kimmel

E poi c’è la trasparenza. Non esagerata, ma presente. Lo chiffon lascia intravedere la figura, creando un gioco di vedo-non-vedo che rende il look contemporaneo, leggero, perfettamente in equilibrio tra romanticismo e audacia.

Ai piedi, pumps azzurre a punta, in perfetta continuità cromatica con l’abito. Nessuna rottura, nessun contrasto forzato: tutto è pensato per accompagnare, non per distrarre. I capelli? Un bob morbido, leggermente mosso, con riga laterale.

Il dettaglio che cambia tutto: il brillante e la fede

Poi arriva quel momento in cui lo sguardo scivola altrove. Non più sull’abito, ma sulla mano sinistra. Zendaya indossa il suo già noto anello di fidanzamentoun brillante importante firmato Jessica McCormackma accanto compare qualcosa di nuovo. Una semplice fascia in oro. Minimal, pulita, quasi invisibile se non fosse per il significato che porta con sé. Ed è qui che la narrazione cambia.

Zendaya di spalle a Los Angeles per Jimmy Kimmel con abito halter floreale e maxi fiocco sul retro
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Zendaya da Jimmy Kimmel

Perché quella combinazione – brillante + fedinaha un linguaggio tutto suo. E il pubblico, si sa, lo capisce subito. Le voci su un possibile matrimonio con Tom Holland, che circolano da mesi, tornano improvvisamente a farsi insistenti. Anche perché, nelle ultime settimane, il nome di Law Roachstorico stylist e mente dietro molti dei look iconici di Zendaya – ha aggiunto benzina sul fuoco. Intervistato, ha lasciato intendere senza troppi giri di parole che “il matrimonio è già successo”. E quando gli è stato chiesto di chiarire, ha risposto con un secco: “Ho detto quello che ho detto”.

Dichiarazioni che, ovviamente, non sono passate inosservate. E mentre Zendaya continua a non confermare smentire, è proprio il suo stile a parlare. Sempre. Anche quando sembra non volerlo fare.

Dal backstage al set: una presenza che non passa mai inosservata

Dietro le quinte, Zendaya è apparsa rilassata, sorridente, perfettamente a suo agio. In alcuni momenti si è lasciata andare anche a piccoli passi di danza, lasciando intravedere le scarpe sotto l’abito e confermando quella leggerezza che il look già raccontava.

E pensare che poche ore prima il suo ingresso era stato completamente diverso. Per arrivare negli studi di Jimmy Kimmel, l’attrice aveva scelto un completo più strutturato: blazer grigio, shorts sartoriali e camicia bianca cropped con dettagli arricciati. Un look urbano, pulito, quasi business, che contrastava con la delicatezza eterea dell’abito da scena. Due anime, una sola presenza.

E in fondo è proprio questo il punto. Zendaya riesce a muoversi tra registri diversi senza mai perdere coerenza. Può essere sofisticata, minimale, romantica o edgy – spesso tutto insieme – ma resta sempre riconoscibile.

Zendaya vola da Jimmy Kimmel in chiffon floreale: il brillante al dito parla chiaro
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Zendaya
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