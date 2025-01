Fonte: IPA Golden Globes 2025, pagelle look: Nicole Kidman dea moderna, Zendaya vince in bronzo

Era bastato il bagliore di un anello di diamanti taglio cushion per scatenare la curiosità dei tanti fan di Zendaya e Tom Holland. Lei, da sola sul red carpet dei Golden Globes, aveva infatti sfoggiato un prezioso brillocco che aveva fatto pensare a un imminente grande passo. La conferma, invece, è arrivata dopo poche ore: fonti vicine alla coppia assicurano che i due attori sono pronti per il fatidico sì.

Zendaya e Tom Holland, a un passo dal sì

Fiori d’arancio all’orizzonte per Zendaya e Tom Holland. A confermarlo, sono state alcune fonti vicine all’attrice, che sfoggiando un vistoso anello di diamanti sul red carpet dei Golden Globes aveva acceso le speranze dei fan. La fatidica proposta, stando a quanto riporta il tabloid TMZ, sarebbe arrivata durante le vacanze natalizie: “Tom ha pensato ad una proposta molto romantica ed intima. Ha scelto come location una delle case della famiglia di Zendaya, negli Stati Uniti”.

A quanto pare, non erano presenti i familiari delle due star, che hanno comunicato il fidanzamento ufficiale solo in un secondo momento. Tom e Zendaya non avrebbero ancora iniziato i preparativi per le nozze poiché entrambi hanno un’agenda lavorativa molto fitta: “Ci vorrà un po’ prima che inizino ad organizzare il matrimonio” hanno fatto sapere i soliti ben informati. Il conto alla rovescia dei fan più romantici, tuttavia, è già iniziato.

Zendaya, l’anello di diamanti che fa sognare

Ad accendere le speranze dei fan della coppia, erano stati nelle scorse ore i gioielli sfoggiati da Zendaya sul red carpet dei Golden Globes. L’attrice, oltre che per le mirabolanti prove sul grande schermo, si era fatta ammirare grazie ad un sontuoso collier 48 carati di Bulgari con pendente in tormalina paraiba, incastonata nell’ovale che dava importanza al décolleté incorniciato dallo scollo a cuore dell’abito terracotta Luis Vuitton, sfoggiato per la premiazione. La stessa pietra era montata sul vistoso anello che l’attrice californiana portava all’anulare destro.

I più attenti, tuttavia, avevano notato un altro gioiello, diverso da quelli portati per l’occasione e che sembrava pescato direttamente dalla sua collezione personale. A stuzzicare i curiosi, era stata soprattutto la posizione, anulare sinistro quindi arteria che conduce direttamente al cuore, quindi fidanzamento, quindi nozze. Non un solitario tradizionale che chiama a gran voce l’abito bianco, bensì una pietra (e che pietra!) taglio cushion che ha lasciato i fan nell’incertezza per alcune ore, fino a quando, cioè, una fonte vicina alla coppia non ha confermato quello che in molti avevano già intuito.

Fonte: IPA

Perché Tom Holland era assente ai Golden Globe

Non è di certo una novità. La coppia, che ha ufficializzato la relazione nel 2021 dopo che si era pizzicata per anni, ama la discrezione e – soprattutto – detesta i proclami strillati soprattutto quando si tratta di parlare della propria vita privata. E così, Zendaya, candidata per il titolo di Miglior attrice in un film commedia o musicale per il ruolo ricoperto in Challengers, ha sfilato da sola sul tappeto rosso per godersi il suo momento speciale.

A specificarlo era stato proprio il suo compagno, che ha deciso coscientemente di mettersi da parte perché a brillare fosse lei, presto nuovamente al fianco di Tom Holland al cinema nella rilettura dell’Odissea di Omero di Christopher Nolan al cinema nel 2026. L’anello al dito di Zendaya potrebbe quindi essere un annuncio non troppo velato delle intenzioni future della coppia che, come abbiamo detto, preferisce la discrezione ai facili pettegolezzi.

Non è comunque la prima volta che anelli equivoci fanno capolino sulle dita dell’attrice simbolo della nuova generazione. Era accaduto già nel 2023, circostanza però subito smentita dalla diretta interessata: “Ma non posso pubblicare nulla, ragazzi! – Ho pubblicato per il mio berretto, non per l’anello. Pensavate davvero che l’avrei rivelato così?”, aveva scritto sui suoi social, spegnendo quindi sul nascere la fiamma dell’entusiasmo di chi l’avrebbe voluta già all’altare. Stavolta, però, lo scenario sembra essere proprio quello dei fiori d’arancio.