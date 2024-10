Zendaya, il look in pelle scollatissimo conquista New York

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: Getty Images Zendaya

Indovinate chi è stato avvistato mano nella mano, procedere a passo svelto per le strade di New York? Esattamente, una delle coppie meglio assortite ed insieme più discrete del mondo dello spettacolo: pare che, da buona fidanzata, Zendaya abbia accompagnato e sostenuto Tom Holland in occasione del lancio del nuovo brand di quest’ultimo. I due sono infatti stati paparazzati dirigersi insieme verso l’inaugurazione, ed è quasi inutile dire come lei abbia estasiato chiunque al suo passaggio. La protagonista di Challengers – la celebre pellicola di Luca Guadagnino – ha indossato per l’occasione un lungo abito in pelle color merlot, come definitiva dimostrazione di non avere la capacità di sbagliarne una in fatto di stile.

Zendaya e Tom Holland incantano la Grande Mela con l’outfit bordeaux abbinato

In materia di coppie vip da sogno Zendaya e Tom Holland sono senza ombra di dubbio in cima alla lista. Forse perché sanno farsi desiderare con il loro essere sfuggenti e riservati, forse perché vicini sono ancor più meravigliosi, in ogni caso il risultato non cambia: non c’è volta in cui i co-protagonisti di Spider-Man non lascino senza fiato i loro spettatori, con la sintonia che traspare intensissima e le loro mise sempre perfettamente intonate. Ebbene, questo è ciò che è capitato anche stavolta.

Fonte: Getty Images

La loro ultima – clamorosa – uscita di coppia è stata in onore del nuovo marchio di birra analcolica di Tom, Bero. L’attore è appena diventato imprenditore ed ha organizzato una festa di lancio per celebrare la sua nuova iniziativa proprio nella Grande Mela. E quale miglior occasione per sfoggiare un look abbinato da cima a fondo? Gli outfit di Zendaya e Tom Holland mostravano infatti la medesima nuance, poco casualmente un profondo bordeaux super di tendenza questa stagione. Se il secondo ha destinato ad una semplice t-shirt il compito di fare la mise della serata, è stata la prima ad irretire con il suo lunghissimo abito sensuale.

Zendaya: l’abito merlot in pelle è già l’ossessione delle fashioniste

Si trattava di un capo custom realizzato da Nicolas Ghesquière per Louis Vuitton, individuato dall’attrice con il prezioso aiuto del suo stilista di fiducia Law Roach, il quale ha persino deliziato i fan con qualche clip ad hoc in cui lei passeggiava nel corridoio di un hotel con consueta grazia.

L’amore tra Zendaya e la maison francese è esploso ufficialmente nell’aprile 2023, quando è stata nominata nientemeno che brand ambassador: la creazione era interamente in pelle, attillatissima e lucente, con il corpetto a pannelli provvisto di spalline sottili e generosa scollatura a “V”.

Fonte: Getty Images

Il punto vita era invece disegnato da una cintura incorporata dalla lavoratissima fibbia color oro ad illuminare il tutto. La cerniera a vista posta sulla gonna svelava poi un vertiginoso spacco laterale ad aprirsi sulla gamba, lunga sino a sfiorare il pavimento. Le décolleté nere in vernice – di Christan Louboutin – si intravedevano appena, ma sufficientemente per essere riconosciute. Come unici accessori Zendaya ha indossato dei delicati gioielli dorati, a riprendere la cinta. Una messa in piega mossa e voluminosa ed un make-up dewy mettevano in ultimo in risalto i suoi lineamenti.

Fonte: Getty Images

L’avvolgente tonalità merlot-marrone dell’abito di lei si abbinava perfettamente all’abbigliamento di Tom, meno sofisticato ma comunque riuscito. Un look casual chic per il valoroso Spider-Man dell’universo Marvel (che non ha lasciato la mano della fidanzata nemmeno un momento, con il tipico fare protettivo che lo contraddistingue) con tanto di maglioncino a girocollo, con maniche a tre quarti, e pantaloni neri. Ai piedi brillavano invece nella notte delle sneakers bianche di Prada.