Fonte: IPA Zendaya e Tom Holland

Che il loro amore sarebbe durato per sempre, Zendaya e Tom Holland lo avevano deciso ben prima della fatidica proposta. Più di un mese prima della richiesta di matrimonio, la coppia si era infatti giurata un eterno legame con qualcosa di ben più duraturo di un anello di diamanti, con un gesto indelebile. Si tratta di un tatuaggio di coppia segreto.

Tatuaggio di coppia per Zendaya e Tom

L’amore finisce, un tatuaggio è per sempre. E sono stati pronti a tatuarsi le loro promesse sulla pelle Zendaya e il suo amato Tom Holland. Il tabloid statunitense TMZ rivela infatti un romantico tatuaggio di coppia, che i due si sarebbero regalati a inizio novembre, il giorno prima del Ringraziamento, dunque ben prima dell’altrettanto romantica proposta di matrimonio. La coppia si è recata a Boston, in compagnia della mamma di lei, che pare si sia unita al rito, tatuandosi anche lei – e guadagnandosi così il titolo di suocera più cool di Hollywood.

Fonte: IPA

La tatuatrice Lily Jarnryd, autrice dei tattoo coordinati, ha confermato la notizia alla rivista People, raccontando Zendaya e Tom come “adorabili e davvero divertenti!”. In cosa consiste il tatuaggio di coppia? In qualcosa di molto sobrio e discreto. Tom si è impresso una Z sul torace, Zendaya analogamente ha scelto di imprimersi una piccola T, sul busto, tra l’ascella e il seno. Piccolo tatuaggio che, col senno di poi, era ben visibile già alla serata dei Golden Globes, la stessa in cui l’attrice ha sfoggiato per la prima volta lo splendido anello di fidanzamento.

La romantica proposta di matrimonio

Sono la coppia d’oro della nuova Hollywood, bellissimi, di successo e, soprattutto, discreti. Così, anche il fidanzamento – come il tatuaggio – è affar loro, a noi non restano che indizi tratti qua e là, sulla quale ricamare bonariamente sopra. A cominciare dalla proposta di matrimonio che, da bravo ragazzo, Tom ha fatto a casa dei genitori di lei, durante le prime vacanze natalizie trascorse insieme come una vera famiglia.

Per farsi dire sì, l’attore ha scelto un gioiello da sogno, che i rumors attribuiscono alla creativa mente della designer delle star Jessica McCormack. Si tratta di un grande diamante cushion-cut sormontato da oro bianco e giallo da 18 carati, con una particolarità: la pietra è posizionata in orizzontale, a voler indicare la condizione di parità nella coppia. E ancora una volta, Spider Man si rivela un vero gentiluomo, un uomo moderno che non ha paura di avere al fianco una donna forte e in grado di brillare di luce propria.

Fu proprio sul set di Spider-Man: Homecoming, nel 2017, che Tom e Zendaya si innamorarono, sullo schermo e anche fuori. La loro relazione, però, fu tenuta nascosta per anni, fino a quando, nel 2021, dei tenaci paparazzi li beccarono a scambiarsi un tenero bacio in auto. Da allora i due hanno smesso di nascondersi, ma continuano a mantenere il massimo riserbo sulla propria relazione. E stando così le cose, si può stare certi che anche le nozze saranno top secret e a noi non resterà che sbirciare da lontano.