Zendaya, look da Catwoman dopo l’annuncio del fidanzamento con Tom Holland

Sì, pare sia tutto vero, Zendaya e Tom Holland si sposano: dopo essere stata una delle protagoniste ai Golden Globes, eccola per le strade di West Hollywood in sensuale tenuta total-black. E l'anello? Focus sul look

Dai Golden Globes 2025 è trascorso qualche giorno eppure, ancora, non si parla d’altro. Questo perché il noto red carpet hollywoodiano ha fatto luce su più di qualche momento memorabile, intrecciando premiazione, alto tasso di glamour e sentimenti. Sì, a quanto pare non è mancata nemmeno la giusta dose di romanticismo e la protagonista è stata Zendaya: l’attrice non ha potuto che catalizzare l’attenzione generale su di sé grazie al vistoso anello scintillante a mettere in circolazione le voci in merito al probabile fidanzamento ufficiale con Tom Holland. Inutile dire come la faccenda abbia scosso il mondo del gossip, con i fan in fibrillazione che non attendono altro che saperne di più. Ebbene, dopo la cerimonia Zendaya è già stata avvistata per le strade di West Hollywood ed ecco cosa sappiamo.

Zendaya, la prima apparizione pubblica dopo i Golden Globes: il look total-black

Durante la notte dei Golden Globes appena tenutisi Zendaya ha volutamente scelto di rubare la scena letteralmente a chiunque, una mossa resa manifesta dall’aver selezionando come principale accessorio moda ad accompagnare la sua già epica mise uno scintillante anello indossato sull’anulare sinistro. Il chiacchieratissimo gioiello ha sin da subito alimentato i rumors riguardo la prospettiva di un fidanzamento ufficiale con Tom Holland, facendo sognare ad occhi aperti ogni amante della coppia e qualificando definitivamente la loro come la storia d’amore più romantica di Hollywood. Voci, queste, che a distanza di pochi giorni dalla fine dell’evento avrebbero avuto molteplici riscontri.

L’attrice è stata paparazzata nei pressi di West Hollywood con un look total-black degno di nota, composto da aderentissima giacca in lucida pelle e vaporosa gonna in tulle a farla sembrare una moderna quanto sensuale Catwoman. L’anello era, ovviamente, presente.

Zendaya e Tom Holland (finalmente) si sposano: sono ufficialmente loro la coppia più romantica di tutta Hollywood

Il largo e malizioso sorriso, seguito da un poco casuale movimento della mano, di Zendaya di fronte a domanda diretta della giornalista del Los Angeles Times già l’aveva detta lunga, ma è stato TMZ a darne la conferma ufficiale: Tom Holland, come nella più classica delle commedie rosa, avrebbe chiesto la mano della sua dolce metà proprio durante le scorse vacanze natalizie.

Il principesco anello – con diamante centrale incastonato su di una montatura georgiana in oro bianco e giallo – proverrebbe dalla gioielliera londinese Jessica McCormack: fonti vicinissime si sono lasciate sfuggire come la proposta sarebbe avvenuta tra Natale e Capodanno presso una delle case di famiglia di lei, negli Stati Uniti. Circostanze volutamente intime, a rispecchiare per filo e per segno la natura riservata e autentica che la loro relazione ha sempre avuto.

Sebbene gli attori abbiano ufficializzato la relazione nel 2021, mantenere un netto distacco dai riflettori è sempre stato un loro desiderio lampante. “Non dobbiamo niente a nessuno” era arrivato a dichiarare apertamente lui durante un’intervista, mettendo così l’accento su quanto fosse importante per la coppia proteggersi. Zendaya dal canto suo ha sempre selezionato con cura i momenti da condividere. Riservatezza che, ad oggi, ha certo dato i suoi frutti.

Ma, in quanto a romanticismo, c’è persino di più: da prode cavaliere e accanito tradizionalista quale è, Tom Holland avrebbe addirittura chiesto la benedizione al padre di Zendaya, Kazembe Ajamu Coleman, con largo anticipo.

Stando a quanto la medesima fonte si è lasciata sfuggire, Tom sarebbe per Zendaya l’uomo perfetto ma a noi quasi non serviva altro per crederlo. “Tom è stato al suo fianco nei momenti belli e brutti. Hanno una storia d’amore unica e privata, e anche se possono sembrare molto diversi, nulla potrebbe essere più lontano dalla verità” è stato detto.

Il prossimo passo? Mettere su famiglia. Sia Tom Holland che Zendaya hanno già dichiarato di voler – almeno per un po’ – mettere in secondo piano la carriera in favore di una vita più tranquilla e lontana dai riflettori. I due condividono già una casa a Londra e fantasticano di condurre una vita familiare all’insegna della semplicità più sfrenata.