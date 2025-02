Kylie Jenner e Timothée Chalamet coppia affiatata ai Bafta: un gioiello li lega

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Kylie Jenner e Timothée Chalamet

Kylie Jenner e Timothée Chalamet continuano a far sognare con il loro amore, portando il glamour e la complicità anche ai BAFTA 2025. La coppia ha catalizzato l’attenzione durante l’evento londinese, dimostrando ancora una volta che il loro legame è più forte che mai. A unirli, oltre ai loro sguardi complici e ai sorrisi scambiati durante la cerimonia, c’è un dettaglio prezioso che non è sfuggito ai fan più attenti: un gioiello coordinato.

Il simbolo della loro unione: l’anello Cartier che li lega

A rendere ancora più evidente il legame tra Kylie Jenner e Timothée Chalamet è stato un dettaglio tanto sottile quanto potente: entrambi hanno sfoggiato un anello Cartier della collezione Panthère, simbolo di forza e passione. Questo gioiello esclusivo, caratterizzato dal design sinuoso della celebre pantera della maison francese, è una scelta che non lascia spazio al caso.

Fonte: Getty Images

L’anello non è solo un accessorio, ma un segno di connessione tra i due, che in più occasioni hanno dimostrato di amare i dettagli coordinati nei loro look. La scelta di sfoggiare lo stesso gioiello ai BAFTA ha immediatamente scatenato i fan, che sui social hanno iniziato a speculare sul significato di questo gesto. Un simbolo d’amore? Un modo per suggellare la loro relazione? Qualunque sia la risposta, una cosa è certa: Kylie e Timothée hanno trovato una nuova, elegante forma di esprimere la loro complicità.

Se qualcuno aveva ancora dubbi sulla loro storia d’amore, questi matching rings sono una dichiarazione silenziosa ma potente del loro legame. Un gesto elegante e discreto, che aggiunge un tocco di romanticismo a questa coppia sempre più inseparabile.

Fonte: Getty Images

Kylie Jenner, diva in nero con un abito vintage da sogno

Kylie Jenner, regina di stile, ha scelto un look che ha lasciato il segno. Per l’occasione, la fondatrice di Khy ha sfoggiato un meraviglioso abito vintage di John Galliano del 1995, un pezzo unico che ha esaltato il suo fascino sofisticato. Il vestito, completamente backless, presentava un’elegante fascia sottile attorno al collo e una cascata di petali di paillettes che si posavano dolcemente fino alle caviglie.

A completare il look, sandali argento scintillanti con tacco vertiginoso e un’elegante selezione di gioielli, tra cui orecchini di diamanti luminosi. Per l’acconciatura, Kylie ha optato per un semi-raccolto ondulato, mentre le sue unghie erano smaltate di nero per un effetto minimal-chic.

Sebbene abbia evitato il red carpet, lasciando il fidanzato godersi la sua nomination per A Complete Unknown, una volta dentro la sala la coppia non si è lasciata sfuggire l’occasione di mostrarsi affiatata. Tra sguardi complici, risate e dolci gesti d’affetto, Kylie e Timothée si sono dimostrati più uniti che mai.

Timothée Chalamet e il suo look elegante e raffinato

Timothée Chalamet, sempre maestro nell’arte di reinterpretare il menswear con un tocco personale, ha scelto un look total black impeccabile. Per i BAFTA 2025, l’attore ha optato per un completo Bottega Veneta a doppio petto, indossato con una t-shirt minimalista e scarpe nere eleganti. Il vero tocco di classe? Una collana di diamanti Cartier, che ha aggiunto un elemento di lusso senza tempo.

Fonte: IPA

Un amore tra cinema e moda

I BAFTA 2025 sono solo l’ultimo di una lunga serie di eventi in cui Kylie e Timothée si sono mostrati più affiatati che mai. La coppia ha trascorso San Valentino a Berlino, per la première di A Complete Unknown, dove Jenner ha accompagnato il fidanzato con un altro splendido look total black.

Sembra che Kylie abbia trovato un perfetto equilibrio tra la sua vita da imprenditrice e il ruolo di musa per Chalamet, supportandolo con grazia durante questa intensa stagione di premi. E, se l’amore tra i due dovesse essere misurato in stile, possiamo dire che sono assolutamente imbattibili.