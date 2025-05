Kylie Jenner e Hailey Bieber, party look super glamour a Miami

Fonte: IPA Kylie Jenner e Hailey Bieber

Dove ci sono Kylie Jenner e Hailey Bieber c’è sempre qualche look speciale da ammirare: le due modelle e influencer infatti sono state avvistate nella splendida Miami, durante uno dei tanti party firmati Rhode, il brand di Hailey, con indosso degli abiti che hanno catalizzato l’attenzione perché super trendy e glamour.

Kylie Jenner e Hailey Bieber brillano al party a Miami

Modelle, influencer, imprenditrici nel settore beauty: Kylie Jenner e Hailey Bieber hanno davvero molto in comune ma non sembrano soffrire la competizione, anzi, si sostengono a vicenda non appena possibile. Per questo Kylie Jenner è volata a Miami lo scorso giovedì sera per supportare l’amica Hailey nel party targato Rhode, il suo brand di prodotti per il make up e la skin care, organizzato nella magica città della Florida.

Un party che ha visto protagoniste altre personalità del mondo della moda, tra cui Alexandra Saint Mleux, compagna del pilota di Formula1 Charles Leclerc, e Isabela Grutman, con una sontuosa tavolata tutta al femminile che ha visto posare le sorridenti invitate a questo esclusivo party a tema beauty.

Ovviamente gli occhi sono stati tutti per i look sfoggiati da Kylie Jenner e Hailey Bieber: la prima ha indossato un mini abito rosso fuoco con spalline sottili, dalla silhuette super aderente che ha messo in risalto le sue forme, abbinato ad una clutch nera con profili oro e gioielli in oro giallo dal design strutturato. Ai piedi delle ciabattine oro con tacco a rocchetto che hanno completato un outfit di per sè molto basic, ma che su Kylie riesce sempre ad ottenere un effetto super. La chioma sciolta e mossa e il trucco leggero hanno completato il tutto.

Hailey Bieber invece, vera regina dell’evento nonché ideatrice del brand Rhode, ha sfoggiato due abiti, entrambi in nuance metalliche: il primo, in una tonalità silver, caratterizzato da un inedito gioco di intrecci laminati, il secondo invece – con il quale ha partecipato alla cena – è stato uno splendido mini dress caratterizzato da una profonda scollatura sul davanti profilata in total white che termina con una rosa 3d in tessuto, il tutto ricoperto di paillettes bicolor oro e rame.

Kylie Jenner e Hailey Bieber, regine di bellezza…e di cuori

Se è vero che Kylie e Hailey sono molto simili in ambito professionale, sono decisamente più diverse nella vita privata: Hailey Bieber infatti fa coppia fissa da anni con Justin Bieber, che ha sposato in gran segreto il 13 settembre 2018, ufficializzando poi l’unione diverso tempo dopo, mentre Kylie Jenner sembra aver trovato la sua dolce metà solo recentemente, tra le braccia dell’attore Timothée Chalamet, il quale avrebbe avuto già parecchi amori celebri prima di Kylie, tra cui il più famoso è quello con Lily-Rose Depp, figlia del noto attore Johnny Depp.

Le vicende però sono differenti: Hailey infatti, che è diventata mamma da quasi un anno del piccolo Jack Blues, sembra vivere un periodo piuttosto difficile nella sfera privata, per via dei problemi che sembrerebbe avere suo marito Justin Bieber. Il cantante infatti ultimamente è apparso visibilmente dimagrito e anche le sue apparizioni sui social hanno preoccupato parecchio i fan per via di ciò che dice o nel modo in cui appare nei suoi video. Tuttavia sembrano essere state smentite le voci che circolavano tempo fa su un possibile divorzio tra i due, anche se il fatto che lui le avesse tolto il follow sui social aveva fatto suonare qualche campanello di allarme.

Kylie Jenner invece sembra più innamorata che mai e non perde occasione per trascorrere il suo tempo con il fidanzato Timothée, accompagnandolo ovunque, anche alle partite di basket che l’attore ama tanto.