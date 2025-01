Justin Bieber non segue più sua moglie su Instagram e non solo: c'è una spiegazione dietro tutto questo e una storia (già cancellata) spiega ogni cosa

Fonte: IPA Justin Bieber e Hailey Baldwin

Il matrimonio tra Justin Bieber e Hailey Baldwin è da sempre sotto la lente d’ingrandimento di fan ed esperti gossip. Da anni, fin da quando erano fidanzati, sono state messe in circolazione numerose voci sul loro conto. L’ultima in ordine temporale riguarda la crisi del loro matrimonio, evidenziata dal mancato “follow” su Instagram da parte del cantante.

Justin Bieber non segue sua moglie Hailey

Al tempo dei social, che ormai permeano la nostra quotidianità, ci si dice addio anche attraverso gesti come il “segui” rimosso su Instagram. È tra le prime cose che gli esperti di gossip verificano, come nel caso di Fedez e Chiara Ferragni, ad esempio.

È stata così rapidamente lanciata la notizia del “follow” rimosso a Hailey Baldwin da parte di suo marito Justin Bieber. Come se non bastasse, l’azione è stata rivolta anche al suocero, Stephen Baldwin (fratello di Alec Baldwin). Una vera e propria disputa famigliare, dunque.

La notizia è del tutto vera e ha generato il caos tra i fan della coppia, che ha dato il benvenuto al primogenito Jack Blues appena lo scorso agosto. A svelare l’arcano, però, è stato lo stesso Justin, che ha spiegato al mondo cos’è realmente successo.

Justin Bieber hackerato

A prendere la parola è stato lo stesso Justin Bieber. La notizia del mancato “segui” alla moglie ha infatti raggiunto le sue orecchie. Ha così pubblicato una storia Instagram, che ha poi deciso di cancellare pochi minuti dopo.

“Qualcuno è entrato nel mio account e ha tolto il segui a mia moglie. Le cose si stanno facendo pericolose”. Il suo profilo è stato dunque hackerato e nessuna delle azioni poste sotto la lente d’ingrandimento sono state una sua scelta.

Smentite dunque le voci che li vorrebbero in crisi. Una realtà che di fatto si ripete regolarmente da anni, come detto. La coppia si è sposata nel 2019 e i due sono divenuti genitori nel 2024. C’è un elemento di cui tener conto. Il celebre cantante ha infatti precisato come la mossa dell’hacker sia stata quella di non seguire più sua moglie.

Non ha proferito parola invece su quanto avvenuto con Stephen Baldwin e, in realtà, anche con il suo ex mentore, Usher. Nel frattempo però la coppia è serena ad Aspen, in Colorado. I due sono in vacanza con degli amici e, ovviamente, hanno al seguito anche baby Jack Blues. Tra i vari scatti anche uno in cui sono seduti vicini al ristorante, a mandare un chiaro messaggio a chiunque continui a spargere menzogne sul loro conto.