Timothée Chalamet, tutti gli amori dell’attore

Fonte: IPA Timothée Chalamet

Fascino magnetico e aura misteriosa: Timothée Chalamet non è solo uno degli attori più talentuosi della sua generazione, ma anche una delle personalità più amate dal pubblico (e non solo). Bellissimo, con un sorriso contagioso e un carisma che sembra innato, il protagonista di Chiamami col tuo nome è stato capace, fin dagli albori della sua carriera, di far perdere la testa a migliaia di persone in tutto il mondo.

Non è solo la sua bellezza a conquistare, ma anche la profondità delle sue interpretazioni e il modo in cui sembra sempre essere a suo agio nel mostrare fragilità e intensità. Tuttavia, dietro il successo cinematografico si nasconde una vita sentimentale altrettanto affascinante e piena di mistero. Alcune ragazze, infatti, sono riuscite a entrare nel cuore dell’attore, dando vita a storie d’amore che hanno fatto sognare e discutere.

Ripercorriamo insieme le sue relazioni più chiacchierate, tra flirt rubati dai paparazzi e legami che sembrano usciti direttamente da un film romantico.

Tutti gli amori di Timothée Chalamet

L’amore con Lourdes Leon

Non è da tutti poter dire che la propria prima fidanzatina è la figlia di una delle star internazionali più amate. Nel 2013, quando aveva solo 17 anni, Timothée Chalamet ha avuto una relazione con Lourdes Leon, la prima figlia di Madonna.

I due si sono conosciuti mentre l’attore frequentava LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts di New York: non è chiaro per quanto tempo i due siano usciti insieme, ma sembra che entrambi continuino ad avere un affetto e una stima reciproca. Nel 2021, durante un’intervista, la piccola Ciccone ha infatti raccontato: “Lo rispetto molto, è stato il mio primo ragazzo”.

Anche Timothée ha parlato di Lourdes in passato, raccontando di aver voluto parlare con lei della sua interpretazione in Chiamami col tuo nome, uno dei film che lo hanno reso celebre: “Non ha ancora visto il film, ma è entusiasta dell’accoglienza che ha ricevuto. E mi prende parecchio in giro per le mie apparizioni pubbliche”.

Lily-Rose Depp, una relazione da sogno

Una delle relazioni più famose di Timothée è stata quella con Lily-Rose Depp, figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis. La coppia è stata avvistata per la prima volta insieme nel 2018: i due si sono conosciuti sul set di The King, film in cui lui ha preso i panni di Enrico V e lei la moglie Caterina di Valois.

Tra gesti romantici e scatti rubati dai paparazzi, la loro storia d’amore ha fatto sognare i fan. Tuttavia, nonostante la complicità evidente, la loro relazione si è conclusa nel 2020, lasciando molti a chiedersi cosa fosse andato storto.

Eiza González, un’estate indimenticabile

Nell’estate del 2020, poco dopo la fine della storia con Lily-Rose, Timothée è stato fotografato in compagnia dell’attrice messicana Eiza González. Le immagini di loro due in vacanza in Messico hanno fatto il giro del mondo, mostrando una coppia spensierata e decisamente affiatata.

La loro storia pare però non sia durata a lungo, giusto il tempo di un’estate. I due non hanno mai commentato pubblicamente la loro storia, alimentando ancora di più il mistero.

Saoirse Ronan, l’amore più sognato (dagli altri)

Un altro nome spesso accostato a quello di Timothée è Saoirse Ronan, sua co-protagonista in Lady Bird e Piccole Donne. Sebbene i due abbiano sempre dichiarato di essere solo grandi amici, la loro chimica sullo schermo ha fatto sperare in qualcosa di più.

Fonte: IPA

Saoirse stessa ha elogiato Timothée in diverse interviste, definendolo uno degli attori più talentuosi della sua generazione. Anche Greta Gerwig, regista dell’iconico film di Barbie e dei due che hanno visto Saoirse e Timothée protagonisti, non ha mai nascosto quanto sarebbe felice di vederli insieme: “Chi non vorrebbe che fossero una coppia? Sono troppo belli”.

Per il momento, pare non ci sia mai stato nulla di romantico tra loro, ma la loro amicizia è sicuramente una delle più solide di Hollywood: chissà se le cose cambieranno in futuro.

Kylie Jenner, la relazione più chiacchierata

Nel 2023, Timothée è finito sotto i riflettori per la sua relazione con Kylie Jenner. La loro storia d’amore, inizialmente molto leggera, ha acceso l’interesse dei fan dopo essere stati avvistati insieme in diverse occasioni.

Una coppia insolita, forse. In molti si sono chiesti se tra i due i sentimenti fossero reali o se la loro storia fosse nata per convenienza, considerando il contrasto tra i due mondi apparentemente opposti: il glamour del clan Kardashian-Jenner e il fascino bohémien di Timothée.

Vera o no, pare che tra i due le cose continuino ad andare a gonfie vele: più vicini che mai, Timothée e Kylie, la coppia ha anche fatto dei progetti per Natale.