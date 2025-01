Timothée Chalamet in bicicletta sul red carpet: gli ironici scatti

Fonte: IPA Timothée Chalamet

Timothée Chalamet non è solo uno degli attori più amati del momento, ma sembra avere anche la stoffa dello showman. In occasione dell’anteprima londinese del film A complete unknown, il giovane divo ha infatti sorpreso tutti calcando il red carpet in sella ad una bicicletta.

Timothée Chalamet, in sella sul red carpet

Il tour promozionale di A complete unknown, biopic in cui Timothée Chalamet veste i panni di Bob Dylan, sta regalando non poche sorprese. Non solo il protagonista della pellicola ha sfoderato look originali e ricercati tappa dopo tappa, ma ha anche trovato nuovi ed imprevedibili modi di calcare il red carpet. In occasione dell’anteprima londinese della pellicola, ad esempio, Timothée è arrivato in sella ad una bicicletta, regalando un momento indimenticabile a tutti i presenti.

Fonte: IPA

Chalamet ha scelto per l’occasione un completo Martin Rose, composto da giacca doppiopetto, camicia in seta nera con disegni floreali verdi e blu e pantaloni in tinta. Gli accessori? Un paio di mocassini a punta e gioielli Cartier per illuminare l‘ensemble. Nonostante l’outfit impeccanile, l’anteprima londinese sarà però probabilmente ricordata per l’ingresso trionfale dell’attore a bordo di una bici elettrica Lime: con il variopinto veicolo Timothée ha posato di fronte ai fotografi, lanciando, probabilmente, anche un messaggio di sostegno all’ambiente.

Nessuna traccia, invece, della fidanzata Kylie Jenner, con la quale difficilmente il divo si mostra in pubblico: l’imprenditrice digitale lo aveva tuttavia affiancato agli scorsi Golden Globe, e in molti sperano di vederli mano nella mano anche ai prossimi Academy Awards, le cui candidature non sono state ancora annunciate.

Un ruolo da Oscar per Timothée Chalamet?

Timothée Chalamet sta raccogliendo consensi ed applausi per il ruolo di Bob Dylan nella pellicola A complete unknown. Il biopic esplora i momenti più importanti della carriera del cantautore, raccontandone conflitti interiori e scelte musicali che lo portarono a diventare, a partire dagli anni ’60, una vera e propria leggenda della musica internazionale.

Fonte: IPA

Per la sua performance il giovane divo ha già ricevuto una nomination a Golden Globe, BAFTA, Critic’s Choice e SAG Awards, ed è in pole position per entrare nella cinquina dei Migliori Attori protagonisti ai prossimi Oscar. L’interprete ha spiegato di essersi preparato a lungo per vestire i panni del celebre cantautore: “Non sapevo molto di Dylan ma adesso, avendo lavorato a lungo per questo film, sono diventato un suo cultore. Mi sono profondamente appassionato a quest’uomo e ai suoi lavori. I miei amici sono stanchi di sentirmi parlare di lui” ha confessato la star.

Nonostante l’impressionante metamorfosi sul grande schermo, Timothée ha comunque raccontato di non aver mai incontrato personalmente Bob Dylan: “Lui è una figura molto misteriosa e riservata, oltre che un uomo di poche parole. Mi piacerebbe incontrarlo, ma rispetto il fatto che, proprio in virtù della sua personalità, non avrò mai la possibilità di scambiare qualche parola con lui faccia a faccia”. Chissà se, qualora Chalamet dovesse riuscire a portare a casa la statuetta più ambita, Bob Dylan gli farà recapitare almeno i suoi complimenti.