Antonella Elia pronta alle nozze (subacquee) con Pietro delle Piane: “Per tutta la vita”

Antonella Elia si prepara al grande passo. Ad annunciarlo è stato il fidanzato, Pietro Delle Piane in un’intervista in cui ha svelato qualche dettaglio in merito al matrimonio. “Vorrei sposarla subito”, ha detto senza mezzi termini ma, per questioni organizzative, tutto è rimandato al 2023. “Sempre che lei non cambi idea davanti all’altare e non scappi”, ha aggiunto con un pizzico di ironia. Del resto la loro è una storia d’amore che ha vissuto molti alti e bassi, una relazione turbolenta che per un periodo sembrava essersi interrotta definitivamente.

Antonella Elia sposa, le parole di Pietro Delle Piane

La notizia è arrivata in modo del tutto inaspettato e direttamente da Pietro Delle Piane, ormai storico fidanzato di Antonella Elia. La conduttrice ha incontrato l’uomo della sua vita nel 2019 e da quel momento è nata una love story intensa e passionale, ricca di tenerezza ma anche di momenti di difficoltà. Quando i due si erano lasciati dopo Temptation Island Vip, sembrava non esserci più speranza di ritorno, ma si sa: al cuor non si comanda. Ed ecco che oggi, a distanza di due anni da quella separazione, la coppia ha deciso di affrontare il grande passo.

“Il matrimonio è il coronamento di una storia d’amore – ha spiegato Pietro Delle Piane nell’intervista a Nuovo, spendendo parole bellissime per la sua Antonella. – È come promettersi di stare insieme a una persona per tutta la vita e dire di volerla proteggere per sempre. Ha un valore simbolico importante. (…) Questo sarà il nostro primo e unico matrimonio. Io vorrei sposarla subito o al massimo entro l’anno. Ma per motivi organizzativi lo faremo nel 2023. Sempre che lei non cambi idea davanti all’altare e non scappi”.

Ironizza il bel Pietro che conosce bene il carattere un po’ “fumantino” della compagna, caratteristica che l’ha sempre resa unica agli occhi dell’affezionato pubblico che la segue. Le coppie vivono equilibri unici e, anche con temperamenti diversi e un tantino dissonanti, possono trovare un punto d’incontro. Delle Piane lo dimostra appieno con le sue parole: “Antonella è la donna più importante che abbia conosciuto nella mia vita e penso che lei provi per me gli stessi sentimenti. Lei sostiene che io sia diverso da tutti gli altri. In più con me non si annoia né si annoierà mai”.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane, i dettagli delle nozze

Non c’è ancora alcunché di organizzato né definito, ma Pietro Delle Piane ha aggiunto qualche dettaglio in più in merito alle future nozze con la Elia. “Antonella vorrebbe celebrare le nozze sott’acqua – ha affermato -, ma io ho difficoltà a sposarmi con le bombole in profondità e preferirei stare sulla terra ferma”. Sarebbe certamente un matrimonio molto particolare e originale, in linea con la grande passione della conduttrice per le immersioni.

Tuttavia Delle Piane preferirebbe una cerimonia più tradizionale, magari in una chiesa di Roma, città che metterebbe d’accordo tutti. “La mia famiglia verrebbe dalla Calabria – ha aggiunto -, altri invitati arriverebbero da Torino e, perciò, la Capitale sarebbe a metà strada”.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane, un amore turbolento

La love story tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane è sempre stata caratterizzata da un’altalena di emozioni, di gioie ma anche di litigi. Una relazione che è sopravvissuta alla lontananza quando la conduttrice ha partecipato al GF Vip nel 2019, ma che al contrario ha subito una brusca battuta d’arresto dopo esser stati tra le coppie protagoniste di Temptation Island Vip: da quel reality ne erano usciti distrutti e la Elia aveva confessato che non sarebbe mai più tornata con Pietro.

Eppure, passo dopo passo, i due si sono riavvicinati e nel 2021 sono ufficialmente tornati di nuovo l’uno al fianco dell’altra. E adesso si preparano a coronare il loro sogno d’amore, forti della consapevolezza che insieme sono in grado di superare qualsiasi ostacolo. Nel nome del loro grande amore.