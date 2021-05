Antonella Elia, la sua storia con Pietro Delle Piane: “È l’uomo della mia vita”

editato in: da

Antonella Elia, la sua trasformazione da Non è la Rai al GF Vip

Antonella Elia ha definitivamente fatto pace con Pietro Delle Piane e la loro relazione è ricominciata, sebbene entrambi abbiano deciso di andarci con i piedi di piombo. Di recente, in effetti, la coppia ha dovuto affrontare alcuni difficili ostacoli. Ma dalle parole della showgirl emerge la voglia di riscattare questa splendida storia d’amore.

“Stiamo insieme” – ha ammesso Antonella Elia sulle pagine di Diva e Donna, dando conferma ufficiale del ritorno di fiamma tra lei e Pietro – “Ognuno ha la sua casa, spesso stiamo insieme da me o da lui. Pietro è l’uomo della mia vita. Mai nessuno mi aveva saputo riconquistare”. Facendo un salto indietro nel tempo, la showgirl ha infatti ricordato che diverse sue relazioni si sono concluse bruscamente a causa della sua intransigenza: “Il mio uomo combinava un guaio e per me era finita, io non ne volevo sapere. Con Pietro è diverso ora”.

I due hanno iniziato a frequentarsi nel 2019, dopo essersi conosciuti grazie ad alcuni amici in comune. Ben presto la loro storia si è fatta sempre più solida, e quando Antonella Elia è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip è stata finalmente resa pubblica – sebbene voci sul loro amore avessero iniziato a circolare ben prima. Se la relazione tra la biondissima showgirl e Pietro Delle Piane ha superato la prova della lontananza mentre lei era impegnata nel reality show, altrettanto non si può dire per quella che è spesso la sfida più difficile per molte coppie.

Antonella e Pietro hanno infatti deciso di partecipare a Temptation Island Vip, per mettere alla prova il loro amore. E ne sono usciti distrutti, lasciando lo show separatamente. Di quella brusca rottura, la Elia ha di tanto in tanto fatto qualche cenno quando, come opinionista, è tornata nell’ultima edizione del GF Vip. E in un primo momento sembrava non esserci margine per un riavvicinamento: “Con Pietro è davvero finita, mi ha spaccato il cuore. Non tornerò mai con lui, ma continuerò ad amarlo” – aveva confessato in un’intervista a Verissimo.

Invece, lentamente l’attore è riuscito a fare breccia di nuovo nel cuore di Antonella, dimostrandole di poter avere ancora fiducia in lui. Così hanno deciso di riprovarci, e Pietro le è stato vicino quando la Elia ha avuto un duro scontro con Samantha De Grenet, proprio nella Casa del GF Vip. Del loro ritorno di fiamma si è poi parlato nel salottino di Barbara D’Urso, e ora arriva la conferma tanto attesa.